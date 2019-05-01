應屆DSE考生要知！選科策略資訊日

DSE考試進行得如火如荼，亦是部署出路的時候喇！其實除JUPAS課程外，還有不少其他升學途徑，同樣可大展所長。如想了解這類升學資訊，便不要錯過5月4日的「VTC選科策略資訊日」。活動將在職業訓練局（VTC）的機構成員香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校舉行，當日設有選科策略及學科講座，由專業教育顧問分析升學數據及選科策略，以及VTC多元課程選擇及升學就業優勢等。大家亦可把握機會，與不同學科或課程老師面談，了解課程特色、畢業生升學途徑及事業前景。



DSE考生承受不少的壓力，家長該如何扮演同行者的角色？大會主辦兩場「家長同行升學路」講座，由學友社專家吳寶城及陳倩雯主講，與家長分享幫助子女處理放榜壓力的貼士，並解構DSE升學出路。



場內亦設有課程資訊攤位，除一站式提供由文憑至學位程度的多元升學階梯資訊外，個別學科更設有展覽、示範或業界分享等， 如工程學科的虛擬實境（VR）學習體驗，以及跨學科課程的區塊鏈（Blockchain）專家講座等，資訊科技學科亦會展出各種由學生設計的作品，讓大家見識人工智能、大數據、物聯網網絡安全等科技應用。當日亦會介紹涵蓋多個行業的VTC Earn & Learn職學計劃。計劃結合有系統的課堂學習和在職培訓，讓參與計劃的學員有學有賺，在學期間將獲發放津貼、職學金和特定薪酬，達至理想的升學就業出路。



提提大家，講座名額有限，事前請網上登記留座。



「VTC選科策略資訊日」

日期：5月4日（星期六）

時間：1:00pm-6:00pm

地點：香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校

查詢：http://www.vtc.edu.hk/infoday