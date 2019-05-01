古法逐少蒸餾　經典調和原酒

在蘇格蘭，有不少歷史悠久的經典單一麥芽威士忌品牌，其中被譽為威士忌之都的Speyside最古老酒廠之一的Cardhu，就一直以傳統及將酒逐少逐少蒸餾的原始方法，令釀製而成的威士忌原酒，富有豐富厚度及圓渾甘醇的獨特口感。Cardhu酒廠於1824年成立，但沒多久，即在1893年已被Johnnie Walker and Sons公司收購，一方面繼續釀製珍稀的陳年原酒，同時亦成為調和威士忌的極品佳釀。



Cardhu的單一麥芽威士忌，向來都備受蘇格蘭及南歐國家的酒藏家及品酒家愛戴，令其出現暢銷甚至供不應求的情況。好像現已價值逾1.3萬港元的Cardhu 1974 26 Year Old Sherry Cask Signatory，正是不經調和並在木桶中陳年至少26年的矜貴原酒之一。酒液富層次及多變的果香，流露蜜糖及堅果氣息，加上猶如絲質般的柔順口感，呈現出幽雅清澈的頂級酒質，是純麥威士忌中的珍品之一。