Delvaux最新限量版　運動化形象The Champion

1829年創立的比利時奢侈皮具品牌Delvaux，從1908年第一次申請手袋專利至今，已經創作出超過3,000款手袋設計，而當中品牌於1958年為布魯塞爾世界博覽會所打造的Brillant手袋款式，更加是多年來一直最備受追捧之設計，絕對是精湛工藝與奢華時尚之完美化身。過往品牌亦不時為這個經典袋款推出限量版本，將嶄新意念融入其中，是次Delvaux就推出最新限量版袋款The Champion，設計承繼之前推出過的X-Ray、Dark Night、The Hero及The Gladiator一樣，同樣以永恒經典的Brillant為藍本，但袋款並非採用品牌引以為傲的頂級皮革打造，而是改以PVC、TPU及Lycra等等經常出現於運動服飾的物料製成，而手袋底部更模仿跑鞋鞋底設計，貫徹此限量版袋款所營造的運動風格，以高科技技術素材結合先進技術，將品牌最經典袋款以全新形象呈現。