【告別平成　擁抱令和】一文睇晒平成令和產品

【杯麵成佛 令和新裝】

日本即食麵老字號日清食品，宣布將於5月1日推出全新設計及包裝的「新元号記念パッケージ」杯麵，一套有3杯，分別是咖喱、鮮蝦及海鮮口味，每杯售180日圓。

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【唔係唔爭呀？限量黑金令和薯片】

由於日本將於5月1日起「改朝換代」，改年號為「令和」，當地眾多品牌亦紛紛趕食「頭啖湯」，爭相推出新品，而人氣薯片品牌湖池屋亦不輸蝕，在5月1日於全國Lawson便利店推出限量版「令和」初始「洋芋片 輝煌鹽味」（ポテトチップス 煌き塩）。

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【本日日本：新年號搶先「食」令和】

繼之前跟湖池屋推出了「平成最後薯片」成為網絡話題後，今次再接再厲，找來卡樂B推出「令和最初薯片」，大家不禁會問，究竟味道有乜特別呢？呢方面難免令大家失望，原來只係將卡樂B熱賣的薄鹽味改個包裝，印有大大隻「令和」字樣，及將發售日期「令和元年5月1日」放到雞乸咁大隻！

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【高松限定 「惡搞」令和琴電IC卡】

高松琴電即將於5月3日推出的「新年號紀念IruCa」，可就非常值得買來收藏，事關它的設計，是參考了日本公布新年號時的一個「意外」片段……

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【令和新品：日本年號隨時可以扭轉？】

令和這個首次選用日本古籍的年號，相信令很多學家扭盡六壬也猜不到。既然佢哋扭唔到，不如你又試下啦！我說是日本玩具公司MegaHouse推出的「祝！令和魔術方塊」。

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【趕上「令和」潮流 代表色打造美甲】

由5月1日起，日本就要告別「平成」，進入「令和」時代！為隆重其事，日本流行色協會JAFCA也公告了3款「令和代表色」：「梅」、「堇」、「櫻」來迎接新年代的來臨。

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【告別平成：買起「平成」兩隻字！】

日本各界早陣子紛紛推出好多不同的「平成Goods」，為長達30年的歲月作個紀念、留些回憶。當中不少商品，都不約而同採用了白底黑字的「平成」兩隻漢字的設計，畢竟在1989年1月，由當時的官房長官小淵惠三在記招手執新年號紙板的畫面，實在太經典。

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