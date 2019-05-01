【深夜字聊】啲杯杯收埋喺邊？

男人最痛係乜嘢，唔係話冇女同你親熱，而係洩慾嘅工具被人發現，講緊嘅就係男士用嘅杯杯。早前網上有男網民分享，自己收埋飛機杯嘅經歷同心得，佢表示：「以前未結婚嘅時候，因為同大佬同房關係，所以我將啲飛機杯收埋自己個衣櫃，仲將佢哋入埋一個索袋裏面。唔止係驚大佬發現，而係驚畀老豆知。之後搬咗出去同女友同居，我就收佢哋帶埋去新屋，而收藏方法則換咗擺喺啲波襪度，因為我知女友唔會摷我啲襪出嚟。後嚟有次女友發現咗，佢話呢啲嘢好正常，於是我就索性擺喺床頭櫃，等要用時方便拎。唔知大家會點樣收埋啲飛機杯呢？」



網友神回應：



FinalSolo：雖然我有女友，但我唔敢將佢哋擺出嚟，只敢將佢哋收埋喺廚房度，因為我條女唔會煮飯，同埋佢講過好多次，會玩飛機杯嘅男人都係變態。我好想知道你女友點解會唔介意嘅？



隨機喪樣：我同屋企人一齊住嘅，雖然我冇飛機杯，但我有像真女器，所以我將佢哋收埋喺我冬天被度夾實，而喺冬天時就會收埋入涼鞋盒度。



Ji出凸然：我試過喺男友個相機器材櫃度，搵到飛機杯同假陰，但我冇同佢講，驚講出嚟佢尷尬。其實我前男友都有用呢啲嘢，我覺得好正常啫。



深深處：好彩我係一個人住，同埋一個人住之後先至買飛機杯，所以我唔使將佢哋收埋，反而會擺喺床頭櫃度，方便我想用時拎出嚟。