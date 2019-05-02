面對減價，大家總係不能抗拒！ 由即日起至5月6日於時代廣場Bazaar舉行「時尚名牌服飾展銷」就係掃貨嘅好時機！ 今次包括有Bluebell Group旗下品牌參與，當中包括Anya Hindmarch、Blumarine、Carven、Moschino，另外仲有Cole Haan、Kenneth Cole、Tuscan等，多樣精選服飾，手袋及鞋履均低至1折發售！



‧Moschino 精選產品低至一折！

‧仲有多款Anya Hindmarch 手袋同飾物都好吸引！

‧Cole Haan 及 Kenneth Cole精選男女裝鞋款只係 $399！



提提你，於Bluebell購買貨品越多，更可享有額外折扣。買滿3件產品可享額外九折，5件產品或以上可獲額外八五折，10件產品或以上可獲額外八折。



展銷詳情：

日期：2019年5月1 日至6日

時間：11:00am–9:00pm

地點：時代廣場展銷集 – 銅鑼灣時代廣場一座十六樓（可由商場二樓或九樓經一座寫字樓電梯前往）

查詢熱線：2118 8900