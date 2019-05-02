三界五行：大門對廁所點化解？

開門見廁，是風水大忌。家宅大門是重要氣口，與家庭成員的健康、學業、事業、財富、人緣、婚姻、子女運勢息息相關。



家門內那個小小空間，風水學稱為「玄關」，古代風水視為聚納吉祥的地方，顧名思義，玄妙的機關；現代風水認為，這個地方是家庭的「名片」，宜整潔雅致，玄關變廁所，甚麽「品味」？再說，開門見廁，財神、貴人從這氣口入宅，撲面而來的是一陣陣廁所氣味，即使財神、貴人再大方，或多或少都會打了折扣。很可惜，本港早期有些公屋、居屋，都是這個格局，就算不考慮風水問題，也要顧及個人私隱，家庭成員或來訪賓客，在面向大門的廁所「解決問題」，大小問題未解決，已經有些尷尬。從衞生角度分析，這個廁所門平時開不開都有問題，如果開，廁所的濁氣與大門的吉氣相沖；如果不開，廁所的濁氣、濕氣長期受困，空氣不流通，藏污納垢，會影響家人健康。



今時今日，很多港人仍然飽受居住問題困擾，有「門沖廁」的公屋或居屋住，已經萬幸。如果真的遇上這種情況，唯有抱持「福人住福地」的風水定律，作一些趨吉避凶的應變措施：一，廁門如果可以改動，盡量避免與大門沖到正，有少少地方不沖，好過全沖。二，抽氣扇功率盡量大一些，抽氣扇長開，家中無人或晚上無人用廁，打開廁門。三，廁內用掛牆塑膠花盆養植綠蘿或吊蘭，改善氣場，優化環境。四，廁門掛珠簾。



方向宇