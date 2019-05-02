東沖有料到：泰日名牌混合體﻿

泰國著名連鎖餐廳品牌Greyhound，雖然在香港可找到他們的分店，但在泰國那邊的生意規模明顯大得多——話說該品牌其實是由服裝店起家，走到當地的商場，不難發現他們的時裝店，而且亦有走稍為高格調路線、香港也沒有分店的Cafe品牌Another Hound。最近Greyhound更跟日本著名的電單車品牌本田合作，於泰國多地開設全新的咖啡店聯乘品牌CUB，店名是Culture Unique Bikes的簡寫，除了提供Greyhound的各種糕點飲品外，店內俯拾皆是融合了電單車相關的布置，連吧枱的椅子都是電單車的真皮座椅，可見甚富心思，如果你是電單車迷應該會非常高興。而且店內更可搵到Greyhound設計的衣裳，元素十分豐富。



而布吉的CUB更跟本田的分銷商相連，顧客可在此買到電單車的零件。曼谷店則在Ekkamai區，內裏的裝修陳設都是型字行先，感覺相當有Feel。到此除了可慢慢的Hea及享用美食，亦可看看跟電單車相關的物件，部分店舖更有專人給予買零件的專業意見，令你可將座駕改裝成心目中的Dream Bike。由此可見泰國的飲食業百花齊放，並不時帶來驚喜。



胡慧沖