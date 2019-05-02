靈敢侶情：了解她Say No的原因

曾經，她是一個會開懷地Say Yes的人。



你問：「去這裏玩好不好？」她答：「好啊好啊！」

「買這個？」「也好！」

「明天可以取消嗎？」「可以啊，你多休息啦！」



結婚後，有孩子了，她漸漸經常Say No，有時，還要是憤怒的、失控的：「不可以！」



「去日本？」「我都說過不能去了！你還問？想怎樣？想激怒我嗎？」

「媽媽我想養白兔。」「我說過不可以就是不可以！」



昔日的小鳥依人，如今變成大麻鷹，簡直貨不對辦啊！為免被降格成雞仔，你惟有事事都不跟她說，總之瞞得就瞞，能閉嘴就合得更緊。「因為我老婆好難服侍，這又不好那又不高興！」「因為我媽是瘋的，別讓她知道。」



但你始終不明白：為何不可以？有甚麼大不了？



讓我解釋給你知道。



去玩，有誰不想？誰不想今天在日本吃魚生，明天在巴黎買手袋？但頭家有開支，租金 / 供樓佔去收入的三分之一，水電媒雜費又沒了四分之一，還有吃呢？學費、書簿費、車費呢？這個經常Say No掃你興的人，可不是變態到厭惡享樂，她只是不敢亂花。人總不能不顧後果，持家者更加要居安思危。



那買頭寵物呢，為何就不能開開心心哄孩子？因為寵物也是一個生命，會拉屎也會撒尿，如果有一天孩子玩厭了，到時候誰來照顧？難道不人道地掉出街？



一些你看得很簡單的事，在她腦裏都有一篇文章。以前Say Yes，因為不用承擔埋身後果；如今她經常Say No，因為女朋友和太太 / 媽媽，是完全不一樣的角色。



你有沒有試過遇到這樣的上司？經常想出新點子要你實行，但根據過往紀錄，你明明知道又是不可行，為免浪費精力，到頭來你被怪責，你會怎樣？仍然笑着Say Yes再無私奉獻，抑或想辦法Say No？



沒有經歷過錯誤，她不會懂得Say No；Say No，說不定是反射動作。為免獨力承擔後果，人自然會出力捍衞自己。



終於明白，為何有那麼多女人稱呼自己的丈夫和孩子做老闆。



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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