本日日本：鐵道攝影師嚴選 10大車站便當

車站便當可算係旅遊日本的一大美味享受，但每個車站都有自家的出品，而胃只有一個，究竟邊款值得買嚟享用呢？不妨聽聽鐵道攝影師櫻井寬的心水推介吧！呢位仁兄食過逾5,000個車站便當，寫過《由零知識開始的車站便當入門》等著作，亦負責車站便當監製及美食漫畫監修等工作，絕對稱得上係專家，以下便是他的10個精選推介，大家不妨參考參考！



北海道．母戀站「母戀飯」

位於北海道室蘭市的無人車站母戀站，其實跟戀母無關，母戀的阿伊努語解作「有好多北寄貝的地方」，而來到此車站當然要來一客能品嘗到北寄貝滋味的母戀飯便當。便當內有多款食品，包括有採用北寄貝雜錦飯炮製的飯糰，亦有燻蛋及煙熏芝士等，而作為主打的飯糰味道沒有令人失望，飯內有大大隻北寄貝，除了為飯糰帶來豐富口感，亦散發陣陣貝類海產的香味及甜味，而且便當內亦備有「飯後糖」，感覺相當貼心。加上每件食品都有獨立包裝，唔使用筷子方便進食亦值得一讚。

網址：https://www.bokoimeshi.com/what



福島縣．郡山站「海苔Nori便當」

位於福島縣郡山市燧田的郡山站，有這款被櫻井喻為究極的海苔便當，賣相有點平平無奇，但原來內有大量賣點，除了含脂肪的燒三文魚魚腩及煎蛋等配菜相當味美外，飯的一邊更甚富心機，分別有海苔、鰹魚乾、紫蘇昆布等夾雜其中並分為6層，令味道及口感來得更豐富。值得注意的是，飯是採用郡山的名米Asaka舞Koshihikari，而海苔則是宮城縣產的Michinoku寒流海苔，用料十分講究。

網址：http://www.fukumameya.co.jp/menu/index-2-10-0-page1.html



群馬縣．高崎站「雞飯便當」

位於群馬縣高崎市八島町的高崎站，櫻井推介於1934年已有售的雞飯便當。話說櫻井的媽媽對這款人氣便當情有獨鍾，所以櫻井可謂由細食到大，絕對係充滿回憶。他覺得多年來便當的味道保持不變，當中的雞肉鬆、照燒雞塊、凍烤雞及加了舞茸菇的雞肉丸子，可以讓人一口氣品嘗不同的雞肉味道。另外，帶有醬油味的茶飯、赤蒟蒻煮及脆梅等配角亦令便當來得更圓滿。而櫻井推介先食帶點甜辣味的雞肉鬆，然後再品嘗其他配菜會更滋味啊！

網址：http://www.takaben.co.jp/obento/ekiben/torimeshi.html



靜岡縣．伊東站「油豆腐壽司」

位於靜岡縣伊東市的伊東站，有於1959年開始售賣車站便當的祇園，而櫻井推介該店的招牌商品油豆腐壽司。話說該舖的現任社長守谷匡司，其祖父早於1946年已開設油豆腐壽司專門店，歷史可謂相當悠久。而店舖的出品是帶鹹甜味的油豆腐，包裹着酸度啱啱好的醋飯，特色是當中的油豆腐相當多汁，雖然簡簡單單，卻叫人吃得十分過癮。而且此便當是明治神宮每年例行祭祀中的供奉品之一，足證其江湖地位。

網址：http://gionzushi.jp/bentou.html



新潟縣．新潟站「蝦千両散壽司」

位於新潟縣新潟市中央區的新潟站，可買到JR東日本作為「大人的休日」活動的宣傳便當蝦千両散壽司，當中一大驚喜係，便當內有一塊好大的煎雞蛋，將便當的配菜遮起來，當拿起蛋塊時，便會被內裏「隱藏」起來的魷魚、蝦、窩斑鰶及蒲燒鰻魚等豐富材料嚇親！各款食材配合醋飯同享相當滋味，再加埋大大塊煎蛋，感覺超級滿足。

網址：http://masaka.ekiben.or.jp/type/2014/04/001717.html



新潟縣．直江津站/上越妙高站「鱈魚飯」

位於新潟縣上越市的直江津站及上越妙高站，不可錯過於2012年獲得由JR東日本主辦的「車站便當味之陣」最優秀獎的鱈魚飯。內裏有新潟鄉土料理代表的棒鱈甘露煮、燒鱈子及腌鱈魚肉及鱈子等，一下子享受到不同的鱈魚風味。對於長野出生的櫻井，當中的棒鱈甘露煮更係新年必食料理，佢話就連魚骨都可以食埋落肚，並認為這款便當的每項配菜也極適合用來作下酒菜。而用昆布湯汁加上當地的越光米煲成的飯粒，亦同樣相當精彩。

網址：http://www.heimat.co.jp/lunch_box/



富山縣．富山站「白蝦天婦羅」

位於富山縣富山市的富山站，有以鱒魚壽司而廣為人知的老字號店舖Masunosushi本舖源，而該店的白蝦天婦羅便當，便甚得櫻井的歡心，打開便當盒蓋，會看到有白蝦、蘿蔔、菜豆及蛋天婦羅塞滿每個角落，感覺相當澎湃，而且即使食材變凍了，亦絲亳不損風味，實在十分難得。而櫻井話此車站便當可以食到富山灣的白蝦，叫人相當興奮，並認為就連蘿蔔天婦羅這類小吃也炸得相當好味。

網址：http://www.minamoto.co.jp/catalog



三重縣．松阪站「於松阪與熱熱牛肉飯相會」

櫻井推介於三重縣松阪市松阪站的這款便當，其實明顯有「私心」，該出品是由他監修的漫畫《車站便當一個人之旅》的聯乘出品，而該便當採用了由松阪老字號肉舖丸中本店的A4~A5級國產黑毛和牛牛肉，並採用大蒜風味烤成，另一個特別賣點是，便當設有特別的按鈕，拔掉後便當即變得熱辣辣，令牛肉的味道升呢，真係好有諗頭呢！

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愛媛縣．今治站「瀨戶的押壽司」

如果追求賣相靚的話，位於愛媛縣今治市今治站的瀨戶的押壽司，肯定名列前茅！打開便當盒，會看到一塊呈半透明狀的鯛魚薄切刺身，覆蓋於醋飯與青紫蘇葉之上，櫻井以「眼及舌頭都可以享受，像一件藝術品的車站便當」來形容，確係十分貼切。而刺身所用的鯛魚是來島海峽出產，經醋輕輕調味後，突出了本身的油脂及甜味。而且該便當可存放兩日，作為手信也相當受歡迎。

網址：http://futabab.jp/ekiben.html



佐賀縣．武雄溫泉站「佐賀牛極上肋骨燒肉便當」

位於佐賀縣武雄市武雄溫泉站，有採用日本頂級高品質佐賀牛炮製的佐賀牛極上肋骨燒肉便當，巴閉之處是，便當內除了有用自家醬料調味的A5級牛腩肉外，亦有極為珍為的牛肋骨，令人享受到佐賀牛特有的油脂甜味外，亦有一份厚厚的口感，櫻井認為將之稱為絕品相當貼切。而且推介大家享用前，不妨先用微波爐叮一分鐘，更能享受牛肉箇中的美味。

網址：http://kairodo.com/bentou.html