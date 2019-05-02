鯊魚鰭自拍　Oppo Reno智啱絲打

經過數年鬥規格、鬥速度的悶局，手機界終於迎來變化最大的一年，摺芒、開窿芒、水滴鏡頭、旋轉鏡頭、Pop-Up鏡頭百花齊放。而最近又多了一個新設計，就是國產手機Oppo Reno的側旋自拍鏡，鏡頭如摺扇般打開，又如鯊魚鰭，設計破格加上93.1%全面屏，網紅Kamchi玩完都大讚新奇過癮！



寧靜快速升降

國內廠商創意無限，去年Oppo Find X就試過把前後鏡頭一同「塞入」機內，用時才整個升起。今次只玩前鏡升降，但就逆時針側旋敞開，內裏有1,600萬像素自拍鏡、前置柔光燈、後置閃光燈及一個聽筒，平時會隱藏起來，要待自拍、臉部解鎖或補光時才會轉出。官方指鏡頭升起只需0.8秒，實測見升降比常見Pop-Up鏡頭稍慢，但總算利落，而且過程中幾乎聽不到任何操作聲音，非常寧靜。當然若需要它畀番啲「存在感」你，系統也預載了3款升降音效，使用後會多了幾分科技感！



連續使用27年

經常升降咪好易壞？廠商表示升降結構可使用20萬次以上，若平均每天使用20次，它就可連續使用27年以上！同時手機擁有智能保護機制，鏡頭會在不少心滑落時自動收起，免受損傷。質素方面，系統內置AI智慧美顏，提供小臉、大眼、補妝等增強效果，影完仲可虛化背景，自拍立體唔假，絲打必Like！後置鏡頭則由48MP高清鏡頭及5MP景深鏡頭組成，支援f/1.7大光圈、HDR及AI夜景模式。入夜後拍攝，系統自動在高快門及低ISO下拍攝，出來的相片成像銳利，沒有過曝而雜訊極低，夜攝極強！



93.1%極高屏佔比

多得側旋自拍鏡，使手機擁有真正全面屏，6.4吋芒的屏佔比高達93.1%，只微微低於Find X的93.8%，睇片幾近「打爆」機面，而且喇叭支援Hi-Res音效，聲畫均達到機王水平。今次受測的是標準版本，搭載了S710八核心處理器及6GB RAM，《AnTuTu》測試有173,255分，在Hyper Boost加速引擎幫助下，開App、打機都唔窒，長玩亦未見燙手。其他特色還包括VOOC 3.0快充、雙卡及屏下指紋鎖，美中不足是不設記憶卡槽。



據返貨的三禾電氣表示，今次水貨有齊紫、綠、粉、黑4色，並提供3個容量選擇，之後還會有10倍變焦版，攝力將進一步提升！



規格表

制式：GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon 710八核心

記憶體：6/8GB RAM、128/256GB ROM

屏幕：6.4吋AMOLED（2,340×1,080解像度）

前置鏡頭：1,600萬像素

後置鏡頭：4,800萬像素（主）、500萬像素（景深）

對外連接：Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0、NFC

電池容量：3,765mAh

體積：156.6×74.3×9.0mm

重量：約185g

作業系統：Android 9.0