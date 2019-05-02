唔使用色素　檸檬布甸加「呢樣」即變鮮黃

酸香的檸檬，刺激味蕾又開胃，怕太酸的話，大可以用來炮製甜品，取其馥郁果香。IG@feelgoodfoodie就教大家利用椰奶來整檸檬布甸，新鮮檸檬汁先加粟粉或葛粉拌勻，再加椰奶、椰子忌廉、檸檬皮和楓糖漿煮熱，大家可能會很好奇，檸檬汁顏色咁淺，點解煮完後咁黃？其實秘訣好簡單，只要在食材中加入少許薑黃粉拌勻，黃色自然更突出，而且成分天然安全，不用再加食用色素。煮好後攪拌至濃稠，就可以倒模雪凍，然後按個人喜好加水果或椰子忌廉作裝飾，入口清香軟滑，酸甜開胃。

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材料：

檸檬汁 1/4個

檸檬皮 適量

粟粉或葛粉 2湯匙

椰子忌廉 適量

椰奶 半杯

楓糖漿 2湯匙

薑黃粉 少許

藍莓 少許

薄荷葉 少許



做法：

1.檸檬汁加葛粉或粟粉拌勻，倒入椰奶、5.6安士椰子忌廉拌勻。

2.加檸檬皮、楓糖漿、薑黃粉煮熱至溶合，熄火攪拌5至10分鐘變濃稠。

3.再次加熱後，閒置15分鐘後再攪拌，倒入模具，包保鮮紙雪凍。

4.表面加椰子忌廉和藍莓裝飾便成。