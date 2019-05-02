山口市　變身幕末志士

唔少女士去日本，都想穿上和服或浴衣，扮扮㗎妹留下倩影。身為男生嘛，來到山口縣山口市，同樣有得換衫耍帥，而且有派頭更勁的選項——當地的歷史建築菜香亭為旅客提供多種觀光服務，其中最受歡迎的和服體驗，除了有一般富傳統美的選擇外，更勁係連推翻幕府的幕末志士服裝都有得揀，你話係咪型到爆先！



料亭老店 變身景點

菜香亭前身是於1877年開業的料亭「祇園菜香亭」，由於它是一座能反映近代日本歷史的珍貴建築，因此1996年結業後，整座建築由八阪神社移至山口市現址，於2004年10月作為觀光景點再度開館。內裏展示了井上馨（明治維新元勳、九元老之一）及佐藤榮作（前日本內閣總理大臣）等名人的29幅匾額。與此同時，該觀光點亦提供多種不同服務，最受遊客歡迎的是穿和服體驗，除了有和服（1至5月及10至12月）及浴衣（6至9月）選擇外，當中更有一身灰黑色的幕末志士Look可揀。(收費：和服體驗￥2,800，約HK$196起，最少一天前預約）



話說於德川幕府統治末期（幕末時期），以坂本龍馬為首的一班攘夷志士，提倡推翻幕府建立新政府，最後成功令日本踏入了明治維新時代，而山口縣正正是這班志士輩出之地。這裏的穿着過程十分有效率，男生約10分鐘，女士約20分鐘已可變身成江戶美女或幕府志士。之後就可到亭內的庭園拍攝，或於周邊的山口藩廳門、洞春寺及香山墓所等維新相關景點打卡留念呢。



山口市菜香亭

地址：山口市天花1丁目2-7

交通：JR山口站轉乘巴士至野田學園前巴士站落車，步行2分鐘

營業時間：9:00am~5:00pm（逢周二休息）

網址：http://www.c-able.ne.jp/~saikou