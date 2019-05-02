McIntosh 70周年金版膽管後級

美國音響名牌McIntosh由Frank Mcintosh於1949年創立，踏入今年剛好是70周年，為紀念此大日子，該廠為膽管後級MC70推出70周年限量金版，限量70部，不單外形金光閃閃，更印有限量金版的序列號，令收藏價值大增，而機身採用碳纖維側板，面板使用雷射鐫刻McIntosh字樣，並加上綠色背光，與膽管底部的綠色光芒，相互輝映。連同系列的膽管前級C70一起購買，售價高達HK$188,000，絕對是發燒級選擇。



輸出變壓器設在膽管後方，引進廠方專利的Unity Coupled耦合電路輸出變壓技術，讓MC70不管喇叭阻抗是 2、4或8歐姆，全部都能提供紮實的150W輸出功率，驅動力強勁。此外，膽管方面，使用8支KT88輸出管，而8支信號管則由4隻12AX7與4隻12AT7組成，音色圓潤舒服，同時採用全平衡放大線路，更能杜絕不必要的干擾。在膽管底部設有LED燈，預設是綠色，與面板上的McIntosh字樣一致，不過用家也可以改為水藍色，靈活性一流。