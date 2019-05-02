【PINK EVNET】閨蜜馬場假期　感受夏日風情

嚟緊嘅Long Weekend唔想去沙灘同人逼，又唔想淨係行街食飯睇戲咁悶蛋，同閨蜜一齊參加夏日馬場粉紅盛事Staycation in Racecourse就最啱，今次主題係馬場假期，場內以度假為主題設計，充滿夏日風情，勁多打卡位。賽馬女主持莎拉Scarlett Cheng將現身擔任活動主持，同姊妹們大玩賽馬遊戲及分享賽馬心得。大家仲可以參與Jockey Challenge遊戲，勝出者可以得到由莎拉送出嘅Dyson風筒。



當日同閨蜜一齊參與Racing 101學習簡易賽馬知識，可獲得主題駿馬毛公仔一隻。另外，活動更設有「最亮麗夏日渡假服飾大獎」，記得要着上夏日沙灘長裙參加活動，勝出者將獲贈1,000港元馬場餐飲禮券。有嘢食又有嘢玩，快啲約埋閨蜜報名參與夏日馬場假期啦！



活動詳情：

日期：2019年5月11日（星期六）

時間：中午12時至5時正

地址：沙田馬場Hay Market喜馬當先

活動費：港幣$365兩位

報名表格：https://forms.gle/caapzyYDRt2ShNjy6

截止報名日期：2019年5月8日晚上11時59分

*活動只限年滿18歲人士參加