生活夜校：日本皇室冷知識　男丁都是「任何仁」？

日本剛剛迎來新天皇，也換了新的年號，這件大事令大家關心起日本的皇室。不同於英國皇帝活在鎂光燈下，日本皇室顯然低調得多，今天便為大家介紹日本皇室的冷知識！



男丁名「仁」 女性名「子」

新的天皇名叫德仁，剛剛退位的日皇名叫明仁，明仁的父親是裕仁，大家是否很奇怪，為何天皇都是「任何仁」？原來日本皇室規定，男性成員的名字以「仁」（ひと，HITO）作結尾，女性的名字則以「子」（こ，KO）作结尾。



皇室成員沒有姓氏

清朝皇室姓愛新覺羅，明朝皇室姓朱，那麼日本皇室呢？答案是沒有姓氏，目的是維持「天皇是天照大神之後裔」的神話。例如小和田雅子與德仁結婚之後，改稱為皇太子妃雅子（如今則成為皇后雅子），沒有了原先的姓氏。



不用交稅 沒選舉權

日本皇室成員是不用交稅的，不過與此同時，也沒有選舉和被選舉權，可說是有得亦有失。



女子出嫁後失去皇室身份

如果皇室的女成員出嫁，就失去原先皇室成員的身份，成為平民，並得到姓氏，獲得了選舉權與被選舉權，同時也要開始交稅。而皇室亦會在女子出嫁時，會送出皇家禮金，例如明仁及美智子的女兒清子公主，因為嫁給公務員而脫離皇室，改名黑田清子，清子出嫁時便獲得1.5億日圓的禮金，不過這不代表女子從此與父母斷絕關係，事實上，婚後清子仍然與皇家保持密切交流。



日本皇帝紋章是八重菊

觀賞用菊花是在奈良時代傳入日本的，到了鎌倉時代，後鳥羽上皇對菊花特別喜愛，於是就將菊花作為自己的標誌。其後幾位天皇繼承了後鳥羽上皇的這個喜好，漸漸「十六八重表菊」便成為日本皇室的家紋，現時日本駐外大使館的玄關上，都有雕刻着被當做日本國徽的菊花紋章，菊花的地位形同「國花」。



首次聽到「玉音」

雖然上世紀末便出場廣播，不過大家是沒有機會聽到天皇的聲音（即「玉音」），以維持天皇神聖的地位。要遲至1945年，日本民眾才第一次聽到天皇的聲音，在1945年的8月15日中午，日皇透過廣播，宣布日本戰敗的消息。