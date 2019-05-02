【深夜字聊】丘疹「列隊」生長=性病？

Q：本人男性，22歲，想問龜頭環狀一圈長出了白色一點點，形狀大小都一樣，無痛無癢。以前也有發生過這種情況，但過一陣子就消失，現在又再出現，請問若清潔妥當它會消失嗎？還是要看醫生消除？謝謝。

阿偉



A：閣下現時所發現的是陰莖珍珠狀丘疹，多出現在20至30歲的男性身上，主要生長在龜頭的邊緣例如冠狀溝交界處和繫帶處等等，丘疹大小約為1至3mm，長於繫帶兩側的丘疹體積會較大。丘疹頂端圓潤光滑，每顆獨立生長，初時發生只有兩三粒，之後數量有機會增加至幾十粒，密集排列呈一行或多行，變成部分地甚至完全地環繞龜頭。由於它們呈小珍珠狀，顏色為白色、淡紅色或膚色，故稱為陰莖珍珠狀丘疹。



要強調的是陰莖珍珠狀丘疹絕不是性病亦無傳染性、無自覺症狀、無礙性健康和性功能。在性治療層面的病理學上屬於良性損害，生理表現為表皮細胞過度角化所致，發生原因不明，與性病傳播和病毒感染無關。



陰莖珍珠狀丘疹「列隊」生長，部分患者因而介意。丘疹一般毋須處理，除非是生長數量失控，嚴重有礙觀瞻，影響個人自信和困擾伴侶關係等，才須考慮接受激光療法將之去除，不過有部分案例於去除丘疹後再度復發。



丘疹可以透過日常清潔而消除嗎？答案是不可以。閣下察覺到之前有些貌似丘疹的顆粒會漸漸消褪，它們其實屬其品種。譬如說褲襠內高溫潮濕、汗液浸潤、內褲過緊、走路時雙腿摩擦、精神緊張、嗜食辛辣肥甘等，就很容易導致陰部長出細小顆粒，猶如鼻頭上的黑頭粉刺，若情況輕微，沒發炎糜爛，護理得宜，不久後患處會痊愈。相反，丘疹卻是不會自行凋謝的。



李偉儀