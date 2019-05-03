Colourmix卡萊美 寵愛媽媽 母親節獻禮

「咦！媽咪妳眼尾好似又多左幾條魚尾紋喎！」經過歲月洗禮，媽媽面上嘅皺紋正正印證住對家庭嘅辛勞付出。Colourmix卡萊美精心挑選多款母親節禮物，務求令每位媽媽keep住咁young咁靚，作為廿四孝仔女，你地識做啦! 由即日起，用埋銀聯卡(卡號以62開頭)消費指定貨品單筆滿$1000，仲有85折!最高立減$200!



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FANTASTIC FLOWER EDP 100ml

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【閃亮明眸】

THEFACESHOP 蘂花譚韓本亮采眼霜 25ml

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【韓方注氧】

MISEU*KU 瑩肌駐顏眼霜 30ml

MISEU*KU 瑩肌駐顏面霜 50ml

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優惠詳情：

優惠期：3/5/2019-12/5/2019

地點：卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店：http://www.colourmix-cosmetics.com/

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。