Colourmix卡萊美 寵愛媽媽 母親節獻禮

2019年05月03日 09:00
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    Colourmix卡萊美祝各位媽媽母親節快樂，精選禮品折上折!

    「咦！媽咪妳眼尾好似又多左幾條魚尾紋喎！」經過歲月洗禮，媽媽面上嘅皺紋正正印證住對家庭嘅辛勞付出。Colourmix卡萊美精心挑選多款母親節禮物，務求令每位媽媽keep住咁young咁靚，作為廿四孝仔女，你地識做啦! 由即日起，用埋銀聯卡(卡號以62開頭)消費指定貨品單筆滿$1000，仲有85折!最高立減$200!

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