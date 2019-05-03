Mr. Crab by The Captain's House海鮮慰勞媽媽

母親節將至，各位孝順子女是否忙於找食肆與媽媽慶祝一番呢？如果想特別些，不如今年摒棄傳統中菜，改為吃新奧爾良海鮮大餐！為你介紹位於灣仔的Mr. Crab by The Captain's House，以一道Shake Shake「海鮮袋」成為海鮮迷朝聖地，餐廳同時供應游水活海鮮，以及多款別具風味的美國南方地道菜式，今個母親節，一於為媽媽帶來不一樣的美式滋味！



Mr. Crab by The Captain's House以種類豐富的海鮮馳名，店內設有三層高的魚缸，供應美國珍寶蟹、法國麵包蟹等活蟹，並按時令推出日本松葉蟹與菲律賓肉蟹等，另外更有波士頓龍蝦、小龍蝦等，選擇豐富。負責人Leslie認為，食海鮮最重要是新鮮及時令，尤其是香港人素來對食物要求甚高，所以即使來貨價格昂貴，也堅持選用新鮮靚料，務求以最佳質素留住食客的脾胃。



惹味海鮮袋 愈吃愈滋味

一場來到，必定要試試Mr. Crab的招牌菜──新奧爾良式海鮮袋「Seafood Combo」。除了堅持用傳統地道方法烹調外，更加入了自家秘製醬料，令鮮味提升。客人可先從美國珍寶蟹、法國麵包蟹、小龍蝦、波士頓龍蝦、翡翠螺及青口等十多種海鮮中，選取最少3款，廚師會用加入香料包和檸檬的水烚熟海鮮，然後放入膠袋內，加入辣椒粉、番椒粉、卡疆汁等，上枱時再由侍應在客人面前即席搖勻。海鮮香辣之餘又不會遮蓋本身鮮味，令人愈吃愈過癮。



地道特色美食 極具人氣

除了主打的海鮮大餐外，餐廳還有多款別具風味的美國南方地道佳餚，大廚亦不時構思新菜式，為食客帶來新鮮感。例如「士多啤梨青瓜菠菜沙律」選用鮮嫩的BB菠菜，加入士多啤梨、蘋果、芝士粒、果仁碎等配料，再以蘋果醋製成的沙律汁調味，是一道清新的前菜。「吞拿魚脆脆」則以煎香的吞拿魚配搭脆卜卜的雲吞皮，加上由鮮菇及番茄製成的Salsa汁，味道酸酸的，感覺很醒胃。



如果你喜歡海鮮又愛吃肉類，「蟹先生海陸拼盤」就是最佳選擇，材料包括嫩滑的新西蘭肉眼扒、日本帶子及越南海蝦，伴以微酸的荷蘭汁，層次豐富。主菜選擇還有「煎紅𩶘魚柳配蟹肉雲吞」、「煎刁草三文魚柳伴青醬汁寬條麵」、「新奧爾良海鮮披薩」等，最後以一道「美式蘋果批」作結，清甜的蘋果肉加上鬆脆的自家製酥皮，值得一試。



Mr. Crab by The Captain's House

地址： 灣仔莊士敦道74~78號一樓及地下C號舖

電話： 2328 8511