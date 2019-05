Mr. Crab by The Captain's House海鮮慰勞媽媽

母親節將至,各位孝順子女是否忙於找食肆與媽媽慶祝一番呢?如果想特別些,不如今年摒棄傳統中菜,改為吃新奧爾良海鮮大餐!為你介紹位於灣仔的Mr. Crab by The Captain's House,以一道Shake Shake「海鮮袋」成為海鮮迷朝聖地,餐廳同時供應游水活海鮮,以及多款別具風味的美國南方地道菜式,今個母親節,一於為媽媽帶來不一樣的美式滋味!



Mr. Crab by The Captain's House以種類豐富的海鮮馳名,店內設有三層高的魚缸,供應美國珍寶蟹、法國麵包蟹等活蟹,並按時令推出日本松葉蟹與菲律賓肉蟹等,另外更有波士頓龍蝦、小龍蝦等,選擇豐富。負責人Leslie認為,食海鮮最重要是新鮮及時令,尤其是香港人素來對食物要求甚高,所以即使來貨價格昂貴,也堅持選用新鮮靚料,務求以最佳質素留住食客的脾胃。



惹味海鮮袋 愈吃愈滋味

一場來到,必定要試試Mr. Crab的招牌菜──新奧爾良式海鮮袋「Seafood Combo」。除了堅持用傳統地道方法烹調外,更加入了自家秘製醬料,令鮮味提升。客人可先從美國珍寶蟹、法國麵包蟹、小龍蝦、波士頓龍蝦、翡翠螺及青口等十多種海鮮中,選取最少3款,廚師會用加入香料包和檸檬的水烚熟海鮮,然後放入膠袋內,加入辣椒粉、番椒粉、卡疆汁等,上枱時再由侍應在客人面前即席搖勻。海鮮香辣之餘又不會遮蓋本身鮮味,令人愈吃愈過癮。



地道特色美食 極具人氣

除了主打的海鮮大餐外,餐廳還有多款別具風味的美國南方地道佳餚,大廚亦不時構思新菜式,為食客帶來新鮮感。例如「士多啤梨青瓜菠菜沙律」選用鮮嫩的BB菠菜,加入士多啤梨、蘋果、芝士粒、果仁碎等配料,再以蘋果醋製成的沙律汁調味,是一道清新的前菜。「吞拿魚脆脆」則以煎香的吞拿魚配搭脆卜卜的雲吞皮,加上由鮮菇及番茄製成的Salsa汁,味道酸酸的,感覺很醒胃。



如果你喜歡海鮮又愛吃肉類,「蟹先生海陸拼盤」就是最佳選擇,材料包括嫩滑的新西蘭肉眼扒、日本帶子及越南海蝦,伴以微酸的荷蘭汁,層次豐富。主菜選擇還有「煎紅𩶘魚柳配蟹肉雲吞」、「煎刁草三文魚柳伴青醬汁寬條麵」、「新奧爾良海鮮披薩」等,最後以一道「美式蘋果批」作結,清甜的蘋果肉加上鬆脆的自家製酥皮,值得一試。



Mr. Crab by The Captain's House

地址: 灣仔莊士敦道74~78號一樓及地下C號舖

電話: 2328 8511