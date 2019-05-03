營事檔案 ：開胃腐乳蒸秋葵　鈣質吸收率比牛奶高

家常小菜中，蔬菜的選擇通常都不多，不外乎芥蘭、菜心、白菜仔、西蘭花、通菜等，有時候都會食到「懨懨悶悶」，所以今次就介紹其中一款過往少機會吃到的蔬菜──秋葵。秋葵主要是從日本飲食文化而來，外表並不討好，加上它的口感「滑潺潺」，有些人不太喜愛，但它的營養價值卻非常高和豐富。



【點解滑潺潺？】

秋葵「滑潺潺」的來源主要是因為內裏的黏液，黏液中含有大量水溶性纖維及果膠，在人體消化系統中形成一層保護膜，可有助減慢糖分吸收和抑制分解糖分的酶，有助穩定血糖。此外，水溶性纖維可有助通便，有效預防便秘。秋葵含有豐富鉀質，可有助去水腫及降血壓，但是腎功能衰弱人士需要注意食用分量，一定要把秋葵煮熟了才吃，能夠去除部分鉀質。



【鈣質勁過牛奶？】

秋葵還有一個特別之處，其鈣質豐富，10條秋葵約有103毫克鈣質，而且其鈣質吸收率還比牛奶高出一倍。有些兒童對牛奶敏感，可說特別適合食用，可從秋葵中吸取鈣質。至於粟米芯是未成熟的粟米，粟米芯的口感爽脆，味道帶有一絲清甜，其碳水化合物含量比粟米低，膳食纖維也同樣豐富。粟米芯含有維他命B，可有助維持皮膚、頭髮的健康，也有助身體放鬆，令人心情愉悅。



【開胃腐乳蒸秋葵】

材料：

秋葵 10條

粟米芯 6條



醬汁：

腐乳 1-2磚

糖 1茶匙

熱水 1湯匙



做法：

1.洗淨秋葵，切去頭部；洗淨粟米芯。

2.把秋葵和粟米芯放入蒸碟上，隔水中火蒸約6-7分鐘。

3.淋上醬汁即可。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。