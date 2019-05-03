食肆三星制！全城參與「星級有營食肆」運動

香港人工作繁忙，不少上班一族為了慳時間，一日三餐會直接外出用膳，對追求飲食健康人士而言無疑是極大挑戰，何解？因為選擇少！為了鼓勵食肆提供更多元化的健康菜式，並協助大眾實踐健康飲食，衞生署於2019年優化「有營食肆」運動，推出「星級有營食肆」，採用新的星級制度，將「有營食肆」分為一星、兩星及三星。



為隆重其事，當局於5月2日舉行了「星級有營食肆」運動開幕禮，出席嘉賓包括食物及衞生局局長陳肇始教授、衞生署署長陳漢儀醫生、香港餐務管理協會主席梁振華、現代管理（飲食）專業協會主席梁志偉、香港餐飲聯業協會主席謝寶達及稻苗學會主席徐汶緯，還特別請來阮小儀出任「星級有營食肆」運動推廣大使，並即席示範烹調有「營」菜式崧子錦繡蝦球，同場更宣布有近1,000間食肆加入「星級有營食肆」運動的行列。



當日請來「星級有營食肆」先導計劃並獲最高級別的金記冰室、廣發餐廳和LCB Express負責人分享；金記冰室負責人徐汶緯坦言希望客人在餐廳品嘗招牌美食之餘，亦可以品嘗到多款美味又健康的菜式，於是首次參與此運動，並推出6款「蔬果之選」以及1款「3少之選」，還在午市提供$12娃娃菜加配的「有營優惠」，效果理想，客人有得揀有營養的菜式之餘，亦能達到出外用餐時也可保持良好的飲食習慣。



至於廣發餐廳，其實早在2008年起已加入這運動，於近期升級獲得最高級別的三星「有營食肆」。餐廳執行董事馬健亮為了客人健康，提供更多款「蔬果之選」、「3少之選」及「有營優惠」。



同樣獲得最高級別的LCB Express素以健康飲食為宗旨，希望以自家出品帶動大眾注重健康飲食的信息。品牌Project and Business Development Manager Kelly Wong表示，顧客對餐廳供應的Gnarly Green、LCB特色墨西哥脆片、法式洋葱湯、Berry Barrel及全素沙律的「蔬果之選」、拌有機野菌五穀飯的「3少之選」，以及凡惠顧「蔬果之選」的Gnarly Green可享10%折扣優惠的「有營優惠」均反應理想，且有點選的上升趨勢。



衞生署鼓勵食肆「營」接健康潮流，煮出清新感受，創作自家招牌「有營菜式」，讓市民大眾有更多更健康的選擇。食肆參加「星級有營食肆」運動，對關注健康的顧客而言自然更有信心保證。



查詢：https://restaurant.eatsmart.gov.hk/b5/home.aspx