三界五行：廁所位置　大有學問

廁所不宜與廚房對望，既不雅觀，又不合衞生。站在風水角度，更犯了很多大忌。廚房有三個主要功能，第一是為家人提供營養飲食。第二是福祿壽齊全，食得是「福」；有俸「祿」即有財，才有豐富飲食；飲而食兮「壽」而康。第三是接待客人的後勤基地，一個家庭經常高朋滿座，招呼飲食，是興旺的象徵，相反，家庭的碗筷愈來愈少，就是衰落的開始。



以五行而言，廁所屬水，廚房屬火，水火相沖。廁所不宜向着安奉神佛和祖先的地方，因為此舉既失敬，又失禮，如果神佛和祖先連自己也沒有安樂的地方落腳，又如何會保佑子孫？



廚房是提供飲食的地方，是營養的入口，廁所是排泄的地方，是廢物的出口。廚房與廁所太接近，就是「食在哪裏屙在哪裏」，高等動物也不願意這樣，何況是萬物之靈人類！而且，這樣對腸胃不好，影響營養吸收，「這邊食，那邊屙」，難納福，不聚財。廁所向飯廳，所得到的負面影響，也與上述的相同。如果客廳與飯廳連在一起，向廁所更加不宜。上述情況，如果無法避免，廁所和廚房的抽氣扇都宜用較大功率，並且長開。煮飯和食飯的時候，廁所門須關上。



廁所不宜設在住宅的盡頭（如果這地方是主人房則例外），因為這個地方連接長廊，陰氣較重，而且來訪客人如廁，就要經過所有房間，既造成不必要的打擾，也容易令私隱外洩。



方向宇