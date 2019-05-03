醜時尚又來襲　Smock Dress奶奶裙難Carry？

醜時尚真的已成為近年潮流界的主流。近幾季時尚界頻頻向高難度挑戰，將那些被視為醜到無倫的舊物搬上神枱，Dad Shoes老爹鞋和Glove Shoes奶奶鞋就是最佳例子。踏入初夏，街拍又出現了一個新Ugly潮流，就是這條看起來像孕婦裝，有「奶奶裙」之稱的Smock Dress，但潮女們卻紛紛穿上，以其寬鬆剪裁穿出慵懶的時尚感覺，成為大家今季必入手的裙款！



由工服走入潮流

Smock Dress之所以被稱為「奶奶裙」是因為剪裁寬鬆，看上去就好像老奶奶穿的睡裙。Smock其實是一款用褶襇裝飾的罩裙，其歷史可以追溯到18世紀時期，最初是歐洲農夫務農時套在身上，用以保護裏面衣物不被弄髒的罩衫，其寬大蓬鬆剪裁，方便工作。到了19世紀中旬，Smock逐漸在坊間流行，童裝、睡衣和一種被稱作Tea Gown的女性居家服中都採用Smock的版型和刺繡裝飾，布料就由原本的粗棉布換成了更細緻的麻質。



奶奶的5大優點

Smock Dress這款裙看起來既普通，又不優雅，且沒有女人味，但為何會被潮人熱捧？原來它竟然有5大優點，難怪會成為今季最熱裙款，現在就跟大家拆解。



優點1：多採用輕薄透氣的面料製成，如細滑的棉布和麻質，柔軟親膚的質感，大大提升舒適穿着度，很適合春夏季穿着。



優點2：寬鬆剪裁是其一大優點，穿上身後恍如無物，即使天氣如何悶熱，也不會有侷促的感覺，絕對是炎夏最佳的消暑服。



優點3：相比起那些對身材有要求的修身連身裙，Smock Dress的寬鬆版型不論任何身形的女生也可輕易駕馭，粗手臂、肥肚腩或豪華臀又如何！這些身材缺點都可以一一隱藏起來。



優點4：漲卜卜的裙身，可營造上闊下窄的視覺效果，讓雙腿線條看起來更纖瘦，輕易打造一雙筷子腿。



優點5：其材質雖然易皺，但因剪裁寬鬆，所以皺痕也不會太過明顯，穿的時候也不用太多顧忌，只要拿出來舖平，然後將布料拉扯一下便可，很容易打理。



潮人示範撇甩娘味

既然這款奶奶裙在今個春夏被潮人熱捧變成潮物，大家入手之餘，唔想一穿就出事的話，當然要先學懂搭配技巧，最重要是如何利用不同款式的鞋子去撇甩娘味，快從潮人身上偷師啦！