Baselworld 2019：Grand Seiko　奢華鉑金雪花錶

於1999年時，Seiko在Baselworld發表革命性的Spring Drive動力系統，此系統特破之處是結合了機械式機芯的高扭力與電子錶的高精密度積體電路控制系統，令機芯做到每天誤差僅為正負1秒的驚人精準度，更令秒針做出獨特的滑秒效果。今年Grand Seiko為慶祝Spring Drive面世20周年，特別推出Spring Drive 20周年特別版腕錶Spring Drive Thin Dress Series。



錶款由品牌旗下的Micro Artist Studio操刀製作，屬Grand Seiko Elegance系列錶款，採用超薄纖巧設計，設有兩款鉑金、一款黃金及一款精鋼共4個款式。兩款鉑金腕錶搭載9R02手動上鏈機芯，除備有Spring Drive著名的+/-1秒超高精準度及滑秒功能外，發條鼓內設有兩條發條，令腕錶擁有長達7天動力儲存。其中一款鉑金腕錶屬限量款式，腕錶設計以Micro Artist Studio的所在地，信州的雪地景色為靈感，以人手將雪花花紋雕刻於鉑金錶殼及純銀錶盤，令腕錶做出獨特的立體質感。



另外兩款18K黃金款式及精鋼款式則搭載Spring Drive 9R31手動上鏈機芯，動力儲存72小時，其中18K黃金款式的錶盤同樣刻有雪花花紋，而精鋼款式錶盤則飾以太陽放射紋圖案。除推出優雅的超薄腕錶外，為慶祝Spring Drive 20周年紀念的大日子，品牌的運動錶款同時推出全新限量版款式。腕錶設計靈感源自品牌的獅子標誌，所搭載的Spring Drive機芯經特別調校做出每天+/-0.5秒誤差的超高精準度。錶身及鏈帶設計經特別改良，令腕錶戴上更貼手舒適。備有18K玫瑰金計時錶GMT款、鈦金屬計時GMT錶款及鈦金屬3針款式。