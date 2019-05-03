本日日本：鯉魚旗個肚有咩睇？

如果對日本文化稍有認識，都知道當地有男孩的家庭，都愛於5月5日男童節（こどもの日）掛上靚靚的鯉魚旗，象徵夏季將來。若果想親身見識鯉魚旗美態、或想再進一步「深入」認識鯉魚旗的朋友要留意了，位於東京都港區的複合設施東京Midtown，即日起至5月26日正舉行包含多個玩樂及體驗項目的MIDTOWN OPEN THE PARK 2019活動，當中包含了3個跟鯉魚旗相關的玩意，最注目的肯定係於5月3日至6日舉行的「潛入鯉魚旗」，場內會有一條長約25米、直徑達2.5米的巨型鯉魚旗，讓大家可以從魚口潛入鯉魚旗的肚內，用不一樣的視點去欣賞該旗的美態，夠晒過癮特別！而此項目今年為第3次登場，上年吸引了多達4萬人「入肚」，可見十分受歡迎！



另外即日起至5月6日則有「Art鯉魚旗」，找來日本及多國約100位藝術家，以「祝願小孩成長」為題設計100支鯉魚旗，眼見一眾色彩繽紛的鯉魚旗隨風飄揚，場面震撼非常！睇到技癢的朋友，5月3日至5日亦有「製作Art鯉魚旗吧」，提供純白的鯉魚旗讓大家可以畫餐飽，而且在場還有平面設計師幫手監修大家的作品，令製成品水準有一定保證呀。



潛入鯉魚旗

時間：5月3日至6日11:00am~5:00pm

地點：Midtown Garden

收費：免費入場



Art鯉魚旗

時間：即日至5月6日11:00am~5:00pm

地點：Midtown Garden

收費：免費入場



製作Art鯉魚旗吧

時間：5月3日至5日11:00am~5:00pm（分4回，每回約70分鐘）

地點：Midtown Garden

收費：700日圓起（每回20人）

網址：https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/openthepark/gallery.html