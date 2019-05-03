FoodieCurly鬈毛妹：濟州烤肉推介 (下)

上集和大家走到濟州的兩間燒烤餐廳，吃當地馳名的黑豚肉，邊吃烤豬邊喝韓國米酒，「乾杯！」很有韓劇feel吧！但如果你嫌韓燒太過普通，今日我還有更多好選擇，原來黑豚肉還可以fusion，更可以做漢堡！



3. Fusion烤肉：일탈흑돼지

餐廳位於往來牛島的碼頭附近，全落地玻璃，樓高兩層，地下吃韓國fusion菜，樓上一層是酒吧，黃昏時間到來，可以欣賞無敵日落景致。食物都是西韓合璧，韓國朋友Hugh推薦我們吃的「咖喱黑豚肉配印度薄餅」，豬肉上面鋪滿了芝士粉，豬肉軟嫰，咖喱汁香而不辣，小朋友都能吃；「黑豚豬肉批」是必吃，曲奇撻皮做得非常香脆，甜甜的，裏面是帶辣的肉醬，加上面頭已溶化了的芝士，現在想起還在流口水！



일탈흑돼지

地址：jeju-do seokwipo-si, seongsan-eup, hando-ro 199

官方FB：https://goo.gl/zycZCe



4. Haha Hoho Cafe：牛島人氣漢堡

鏡頭一轉，我們去到了牛島，她又被稱為「島中之島」(濟州島中的小島)，來到這裏，大家除可以吃海女即撈的海鮮，還得光顧島上的人龍漢堡店Haha Hoho Cafe，餐廳專門出售黑豚肉漢堡，配以蒜片或牛島著名的花生醬汁，人客很多，我們等了大約半小時才有得吃。漢堡很有「高度」，除了厚厚的黑豚肉之外，還有芝士、酸瓜、番茄、洋葱和生菜。吃之前，會有位oppa走出來，細心地幫你將漢堡壓扁，然後切半，再放入餐廳特製的紙袋內，讓你吃得更方便 (但還是別奢望可以一口咬到全部材料)。黑豚肉軟嫰又juicy，一吃，完全爆汁，不能有儀態地吃，下次再來牛島，都一定要再encore這個「無儀態漢堡」！



Haha Hoho Cafe

地址：532 Udohaean-gil, Udo-myeon, 우도면 Cheju, Jeju-do



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