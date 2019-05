Mulsanne W.O. Edition by Mulliner創始人典藏版,全球僅限量100輛,是廠方特別為品牌誕生100周年打造。(互聯網)

今年是Bentley誕生100周年,為向品牌的非凡百年致敬,廠方的高級客制化部門Mulliner精心打造了一款以Mulsanne為基礎,全球僅限量100輛的Mulsanne W.O. Edition by Mulliner創始人典藏版。



車廂內飾細節,設計靈感源自品牌創辦人W.O. Bentley於1930設計的經典8.0L車型。後排中央以手工打造的Mulliner雞尾酒櫃,櫃門打開後,其內飾板可變成後排中央手抌。手枕上特別鑲嵌了一塊刻有經典8.0L車型的直柵式面罩及大圓燈圖案的飾板,為這一匠心力作賦予深遠歷史意義與典藏價值。此外,全車座椅背及前排乘客席前方的木飾板均可找到W.O. Bentley by Mulliner專屬字樣,門檻邊的金屬飾件則刻鑄上W.O. Bentley 及1 OF 100字樣。