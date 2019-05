街頭藝術狂熱　Mr. Likey個人作品展

KAWS、Banksy、Invader……近年,不少街頭藝術家的作品在拍賣市場皆以破紀錄的價錢成交,在全球牽起了話題,加上與潮流和玩具品牌的聯乘,令街頭藝術愈來愈受到重視。最近,「海港城•美術館」將舉辦Mr. Likey的個人作品展「Not Now But Right Now!」,帶來一系列糅合街頭藝術和強烈個人風格的畫作。



在美國長大的Mr. Likey,自小深受日本漫畫及美國潮流文化影響,擅長顛覆流行卡通元素再予以創作,重新建構《阿森一族》、《史諾比》和《馬里奧》等卡通人物的形象。自2017年8月,Mr. Likey開始以「I look happy but I am sad」(我看似快樂但我很悲傷)為主題,展開了一連串的創作,作品遍布全球15個國家。他的作品具有多層含意,乍看有趣幽默、色彩繽紛,細看卻會發現不同元素的巧妙結合,暗藏了不少文化符號,就像結合了「牛奶妹」和《阿森一族》的作品《Asian American》,便是藝術家作為亞洲人,在白人世界尋找身份認同的一種體現,透過「畫中有畫」的表達方式,讓人感受到美好表面背後的另一番含意。



「Not Now But Right Now!」

日期:5月9日至5月26日

時間:11:00am-10:00pm

地點:尖沙咀海港城海洋中心二階207號「海港城‧美術館」