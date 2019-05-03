告別平成：平成回憶　一文總結

【平成幪面超人 十大之最】

日本《幪面超人》（仮面ライダー）在1971年4月3日首播，至今近48年，已成日本經典特攝系列。歷代幪面超人主角，至今年已達到35位，多數Fans都愛以日本國號，把他們分成「昭和」及「平成」兩批。來到平成末年，就為大家總結「平成幪面超人」10個之最……

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【告別平成：十大小室徒弟，你識邊位？】

提起平成時代的日本樂壇，要揀最具代表性的風雲人物，別無他選，肯定係小室哲哉（Tetsuya Komuro，暱稱TK）！這位身兼作曲、填詞、編曲及監製多職的音樂人，炮製了多首經典JPOP名曲，創下了多個賣碟紀錄，更捧紅了一個又一個的歌手及組合（香港傳媒愛用小室弟子稱之，日本則稱為小室家族），稍為回顧一下當中10位話題之選，當中就連香港人氣女星都有份，你又識得邊幾位呢？

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【告別平成：N年挑戰！人氣童星去咗邊？（女星篇）】

日劇世界中，除了俊男美女外，就連一班童星也不可忽略，事關他們除了分分鐘成為收視保證外，長大後亦隨時成為大明星！這次我們便盤點了那些年出道的知名女童星，當中有的繼續在演藝圈發光發亮、讓人驚艷；亦有發展未如人意、偶像光芒不再的……反差絕對比「10年挑戰」來得震撼！

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【告別平成：N年挑戰！人氣童星去咗邊？（男星篇）】

之前介紹了日本藝能界的女童星，當然也講講男童星。相比於安達祐實及蘆田愛菜的早早爆紅，男童星亦有蜚聲國際的「異例」，而且亦不乏長大後成了炙手可熱的人氣男優，留意日劇的你，認識當中的哪幾位呢？

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【平成作家改編榜 這些影視作品來自他們的……】

日本是少數閱讀風氣仍然盛行的國家，但平成年代跟昭和年代最顯著的分別，就是影視的影響力愈來愈大，昭和時代的作家，如松本清張，當然也有不少作品被改編成電影電視，但普及程度顯然不及今天！平成年代的作品，有些在創作時已預計會改編成電視電影（例如東野圭吾的《新參者》，九回九個故事，剛好是日劇的集數），有些作品，甫推出便已經被改編成日劇（例如池井戶潤的《下町火箭2》）。今天便為大家細數近年的「改編之王」，他們的小說，你未必看過，但改編的作品，或許你總看過一兩部！

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【尊尼男團 你愛邊隊？】

自問留意日娛的話，經常會聽到尊尼事務所這個大名吧！這間專門培養、經營、管理男性偶像的經理人公司，自60年代成立後，多年來捧紅了多個男子偶像團體，來到平成更是不得了，90年代前先有「國民組合」SMAP大放異彩，之後還有爆紅的嵐接力登場，加上活躍於樂壇及電視的Kini Kinds、Tokio及V6，為女粉絲帶來了目不暇給的美好時光。

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【告別平成：月九興衰史 史上收視前十位是……】

說到平成年代，很難不談及月九劇，因為月九劇的興起，幾乎與平成年代同步。那些年的月九劇，承載不少人的美好回憶，而當平成年代快將結束之時，月九劇也日益低迷，或許有一天，月九劇跟平成一樣，只能留在大家的回憶中！

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【告別平成：月九興衰史 史上最低收視十大是……】

月九劇的興衰，幾乎就是把平成年代一分為二，十大收視最高月九劇，集中在平成頭十五年，十大收視最低月九劇，則集中在平成後十五年，不！應該是後五年才對！

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【告別平成：平成廣告王 木村竟然輸畀……】

要衡量一個藝人的受歡迎程度，代言多少廣告（日本人稱為CM，Commercial Message的簡稱）絕對係一個標準，畢竟廣告商都會個搵受歡迎又有叫座力的藝人來宣傳嘛，愈多廣告在身，自然亦代表愈被認同。回顧平成的30年，你估拍得最多廣告的男女藝人係邊位？大家當堂會有好多藝人名字噏喺嘴唇邊，但我相信大家要估中並唔容易，事關無論男女界別，排第一都並大家耳熟能詳的紅星，先講男藝人，平成紅透半邊天的SMAP三子木村拓哉、中居正廣及香取慎吾都只係屈居第二，究竟邊個咁把炮呢？

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【告別平成：平成廣告女王 你估係邊位？】

想知道潮流興啲乜？只要睇睇廣告（日本人稱為CM，Commercial Message的簡稱），便可知道個大概。想知邊位藝人當紮當紅亦可照辦煮碗，畢竟廣告商只會揀受觀迎的大眾焦點來代言！之前介紹過平成廣告王，當然也講講女星排名，揀選規則係於平成時代的30年內，獲得最多年度CM女王的藝人，便能贏得平成廣告女王的光環！總結下來，僅有一位女藝人可6度獲得年度冠軍，而且佢登冠的年期由2004年橫跨至2015年，邊個多年來一直都咁有魅力呢？

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【10隻經典對戰格鬥Game】

日本的街機早於70年代已登場，但真正黃金歲月卻發生在平成年代——多得於90年代登場的《街霸2》（Street Fighter 2），成功令世界各地的男人們不分老幼、齊齊迷上去機舖練招挑機，並為對戰型格鬥Game的盛世拉開了序幕，當中更有不少遊戲的影響力更跳出了機舖，被不同的媒體改編！以下10隻經典格鬥Game，你就算未打過，都應該聽過佢哋大名！

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【告別平成：平成高達10強】

我知我知，你最愛是元祖高達、Z高達、ν高達嘛！不過它們都上了神枱，予其錦上添花，不如回數「平成」年代高達，它們更為多姿多采。以下10個平成高達（1989年後誕生）各有所「 強」，如按時空設定，它們大致可分「UC」及「 非UC」兩組……

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【平成日劇經典對白（口頭禪篇）】

日劇總是有股不一樣的吸引力，單是其對白，已經可以讓觀眾慢慢咀嚼，回味好幾天！平成年代的日劇，經典金句不少，令日先跟大家分享多個角色的口頭禪，相信也曾經講過！

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【平成日劇經典對白（金句篇）】

出色的對白，不一定是洗腦式的，今次介紹一些很經典的金句，有些是治愈心靈，有些令大家茅塞頓開，都值得慢慢細味。

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【告別平成：偶像寫真集Best 20】

今時今日互聯網盛行，只要Click上網，任何女星的靚靚寫真都可以讓你睇個夠，所以嘛，打入平成偶像寫真集排名榜十大的，幾乎都是互聯網未普及的90年代，而當中最厲害一本，銷量更達到前無古人、後無來者的155萬本，並且更成為了社會話題，究竟邊位女星咁巴閉？

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【告別平成：票選20大漫畫】

要數平成讓人津津樂道的回憶，漫畫應該算係不可或缺的一項。於90年代至今的30年間，讓大家睇得興高采烈的經典確係唔少，究竟邊套能稱得上係這個時代的代表作品？日本提供電子書籍發送服務的「BookLive！」，於上年11月16日至18日期間，向對上一年曾購入過漫畫的用家進行了名為「代表平成的漫畫」問卷調查，讀者的反應相當踴躍，最後埋單一共錄得5,663票。

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【告別平成：永遠懷念！中途離場的藝能界名人】

人生中有歡喜，難免亦常有淚。要數平成的難忘事，也有不盡如人意的，當中教人傷感的，莫過於有數位備受愛戴、兼極具影響力的藝能界名人，先後在平成年間英年早逝，令一眾擁躉大感傷悲。而他們的迷人風采及出色表現，從此也只能在他們昔日的作品中回味……

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【告別平成：不捨得你！中途引退的藝能界名人】

雖然一剎那的光輝並唔代表永恆，但於平成時代大放異彩的歌手及演員，不少即使宣布了引退，但依然在粉絲心目中留下了一個難以取代的地位，叫人相當難捨難離，儘管今後只可在舊作品中欣賞他們的風采，但他們在心中留下的光芒，卻長存於心底。就趁平成的最後一日，重溫他們的精彩！

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