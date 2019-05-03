國產抵玩筆電　Teclast F15

家陣的15.6吋筆電，都標榜大芒兼輕薄，之不過閒閒地都要5千元或以上售價，若然本身預算有限的話，國產抵玩筆電Teclast（台電） F15應該就係你杯茶，雖然沒有「超班」的規格，未必適合打機，但處理一般文書工作、休閒娛樂就夠晒用，最重要售價都係3千多元，相對容易入手。



超過八成屏佔比

以灰色機身打造配以金屬邊框設計的Teclast F15，為廠方首部15.6吋筆電，整體感覺有少少似MacBook，機身最薄處是14.95mm，至於重量為1.8kg，雖然算不上超輕激薄，帶出街都唔會有負擔。筆電採用15.6吋的全高清（1,920×1,080解像度）屏幕，加上7mm的窄邊框設計，屏佔比高達82%，機身體積跟一般13吋或14吋筆電相若，而且窄邊框設計令視覺上不受邊框束縛，尤其睇片或者煲劇就更加震撼。



配有大型鍵盤及觸控板

試用過Teclast F15之後，會發現筆電的確適合應用在文書工作，皆因配備大型的鍵盤設計，並鮮有地備有數字鍵盤，處理文件或計數需要經常輸入數字就一流，加上孤島式設計，每粒鍵之間都有一定距離，回彈和觸感反應恰到好處，明顯針對經常需要打字的用家，配上背光設計，夜晚工作都冇問題。值得一提是Teclast F15觸控板比一般更大塊，好處是滑鼠游標能夠由頭拖到尾，唔需要重複撥多幾下，有如在屏幕上直接操作咁順暢。



解碼4K@60fps 10bit影片

筆電世界真係一分錢一分貨，而Teclast F15就以抵玩經濟的價格，都畀到你中階的配置，處理器用上Intel第8代Gemini Lake CPU、8GB DDR4記憶體、256GB SSD硬碟等，並配備第9代Intel UHD Graphics 600 GPU，能夠為4K@60fps 10bit影片解碼，打造播放利器，實試用《PCMark》測試軟件跑分，得出1,662的分數，效能唔算太高。畢竟Teclast F15所使用的Intel Gemini Lake CPU以低功耗見稱，不停睇片聽歌都能夠用到5小時，一般應用更可長達7小時。



規格表

處理器：Intel Gemini Lake

記憶體：8GB DDR4

硬碟：256GB SSD

屏幕：15.6吋（1,920×1,080解像度）

顯示卡：Intel UHD Graphics 600

作業系統：Windows 10

體積：361×249.5×14.95mm

重量：1.8kg

