香港估估吓：港漫都有魁龍咁勁嘅大魔頭

最近最備受熱烈討論嘅電影，相信仲係《復仇者聯盟 終局之戰》喇！而故事內容就係一眾超級英雄需要集合力量對抗終極宇宙大魔頭魁龍，睇過嘅朋友都因為精彩嘅戰鬥場面而拍拳手掌。喺港漫歷史當中，亦有唔少類似嘅場面，都係需要正義英雄聯手對抗大魔頭，包括膾炙人口嘅港漫《新著龍虎門》！《龍虎門》當中嘅大魔頭有唔少，經典嘅就一定係身負絕世武學易筋經嘅日本羅剎教教主火雲邪神啦！



火雲邪神本名西城勇，為羅剎教第三十七代教主，初登場時多戴上羅剎教教代代相傳，惡形惡相嘅修羅面具登場，並配以坡風上陣，極具神秘及威嚴。火雲邪神外形兇惡就絕對唔係得個樣，因為邪神乃武學奇才，身負嘅武功包括易筋經終極一間階段、火雲掌、霸腿等等，內力驚世駭俗且招式亦精妙無比，加上羅剎教內又高手如雲，簡直就係正義之師龍虎群英嘅噩夢！之不過，後來喺神山之戰當中，憑住龍虎三皇─王小龍、王小虎、石黑龍、南宫戒以及大水牛等圍攻之下，最終都成功將邪神擊敗。經此一敗，邪神遭逢奇遇，武功又提升之外仲回復鬥志，至今則繼續延續自己嘅霸者之路。

