【玄之又玄】好眉好貌好媽媽
2019年05月04日 09:00
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娛樂圈的媽媽個都好靚女，無論工作多忙碌，都會親力親為照顧孩子，都是好媽媽呢！（設計圖片）
「世上只有媽媽好！」臨近母親節，我們總會看到、聽到這耳熟能詳的一句，講真，母愛的偉大，毋庸置疑，但原來好媽媽真是有樣睇！以下是慈母的面相特徵，不妨看看你媽媽有哪幾方面的優點吧！
1.眼大有神
眼球黑白分明，眼睛炯炯有神，即所謂「眼大」，代表心思純真，待人誠懇，屬於細心型媽媽，對於小孩的每個動作都會比較敏感，願意花很多心思在小孩身上；教育子女也很有要求。
2.眉幼且彎
眉毛幼細且略帶彎度，狀似彎月，代表為人心思細密，做事謹慎，絕少犯錯，能把孩子照顧得妥妥當當。若眉起梭角，則屬於威信型媽媽，講求實際，對孩子管教甚嚴，會令孩子敬佩。
3.鼻頭圓大
鼻頭圓大又有肉，加上鼻樑無節，是典型慈母相，性格溫柔，對子女十分疼錫，而且情緒不會有太大起伏，很少責備小朋友。若鼻樑骨高，對於子女的要求較高，會用心栽培子女，所以在教育方面非常嚴格，甚至容易爆發情緒。至於鼻樑扁、鼻子小的媽媽，除了事事以子女為先，還願意為子女做牛做馬。
4.顴位飽滿
臉圓圓，顴位飽滿，擁有這種面相的媽媽會把孩子放在第一位，一生為子女勞心勞力，含辛茹苦也在所不惜。
5.下巴圓滿
圓下巴的人，性格溫柔，待人處事富人情味，不會有太多棱稜角角，具備親和力，多能營造家庭溫暖，跟子女相處得十分融洽。