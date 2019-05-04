賓利新一代Continental GT開篷版抵港

適逢今年賓利（Bentley）踏入100周年，賓利香港─錦龍於5月3日在港舉行「致敬百年非凡」賓利發布雞尾酒會，同時帶來了第3代全新賓利Continental GT開篷版及全球限量100輛的Mulsanne W.O. Edition始創紀念版，並由本月3至13日於錦龍灣仔陳列室展出。



全新賓利Continental GT開篷版搭載6.0公升雙渦輪增壓W12引擎，最大馬力達635匹，最高時速可達333km/h。在時速不超過50km/h的情況下，開篷車頂可在19秒內開啟或關閉。另方面，摺疊車頂用上升級版密封系統及隔音技術，並重新設計頸部暖風裝置，營造出更舒適愜意的座艙環境。



Mulsanne W.O. Edition始創紀念版則是為慶祝賓利100周年而設計，車名上的「W.O.」是賓利始創人Walter Owen Bentley的簡稱，新車的設計靈感源自賓利先生設計的最後一款車型賓利8 Litre GK706，而每部Mulsanne W.O. Edition的座艙均鑲嵌賓利先生私人座駕的曲軸飾件，車價逾$610萬。