室內滑雪　安全易上手

許多人都喜歡踏上滑雪板，在冰極世界上享受自由奔馳的快感，然而對於第一次滑雪的人來說，要在無盡雪地上飄移的極速節奏實屬不易，故可考慮先在香港室內滑雪場掌握基本技巧，讓你做足事前準備，享受滑雪的真正樂趣。當然滑雪不能貿貿然進行，必須有專業滑雪教練在場指導。像今次訪問的Grace，是前中國職業越野滑雪運動員，經驗豐富，希望小朋友藉滑雪提升膽量的家長們，不妨聽聽專家的話。



【兩種玩法大不同】

一般來說，滑雪可分為雙板滑雪（Ski）及單板滑雪（Snowboard），前者利用兩塊板滑行 ，雙腳分開，以正向前進；而後者是雙腳被固定在一塊板上，以側向前進，因觀感較有型，深受年輕人歡迎。「思樂滑雪訓練中心」（Slope Infinity）教練Grace指出，Ski的滑行姿態較接近人們正常行走時的狀態，較易控制平衡，3歲以上小朋友已可學習，最緊要記着「Pizza」（薄餅）是停、「薯條」則是滑，前者是指雪板前端移近、後端拉闊，形成Pizza似的大角度，以減慢滑行速度至煞停，後者是指兩塊滑雪板以並行的直線前進。



至於Snowboard需要學習滑雪板上的平衡力同膽量，加上技術上掌握，才可以輕鬆自如享受單板所帶來的快樂與刺激，所以Grace建議7歲以上的小朋友才學習。初學時，教練會講解兩種橫行滑行技巧，一是面向前以腳踭操控的Heel Side，二是背向前以腳趾操控的Toe Side，然後是S turn，學員可從練習過程知道重心應放在哪裏，若有玩Wakeboard經驗者，會更快上手。



【模擬練習成效高】

模擬滑雪機是目前常用的滑雪訓練工具，以地氈打造斜坡，利用輪帶及摩打帶動地氈滾動，學員可以藉着控制滑雪板，學習Ski或Snowboard。或許有人會對此學習成效存疑，但其實現時在一級滑雪勝地美國Aspen Colorado及其它雪山，均已裝設大小不同的滑雪機作訓練之用 ，因為已證實利用滑雪機訓練 比起單在真雪上訓練有效。



現時Slope Infinity備有一大一小的模擬滑雪機，其滾動速度可按住訓練者的需要作出調節，適合不同年齡 、不同技術水平的人士使用。只要完成一小時訓練，其效果相等於在雪山上完成三小時課程。以模特兒Molly為例，之前完全沒有滑雪經驗，但在短短一小時內已學會煞停、滑行等基本動作。換句話說，新手往真雪場玩耍前，不妨先利用滑雪機練習，節省時間，加上練習時不需穿上厚重的滑雪服，可以練得更輕鬆。



模特兒：Molly（2indigo）