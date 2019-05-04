三界五行：照顧長輩　安全至上

現代住宅有一個很普遍的設計，就是其中一個睡房門向着廁所門，如果房門與廁門，並非百分百「門當戶對」，在風水學而言就問題不大；如果真的這麼巧合，那就要設法把這兩門改造成有少少錯開。向廁所的房間適宜安排給上了年紀的長輩，方便他們夜晚上廁所，盡量避免安排給在學的青少年，因為他們在房中做功課和溫習時，較容易受到家人上廁所時門開門關影響。不過，無論甚麼人住這房間，人在房間時，廁所都宜關閉。另外，在這個廁所擺放一兩盆泥種的綠蘿或長春藤，除了調節氣場、美化環境、提升空氣質量，還可以吸收濕氣，把負面影響減至最低。



家中有長者，廁所燈宜光亮（用LED燈泡，既省電，又耐用）。如果長者體弱多病，例如心腦血管疾病、便秘、痔瘡、前列腺炎，上廁所時，家人應保持警覺，尤其是早上、天氣炎熱或寒冷，切勿掉以輕心，因為這些人在這段時間，很容易在廁所出事，吩咐他們不要把廁所門緊鎖，遇到他們在廁所逗留時間太長，應拍門表示關心，總之，小心駛得萬年船，有備無患。



按照「九宮飛星法」，每年由立春日開始，家居的九個方位都有很明確的吉凶顯示。2019己亥年，東北是「病符位」，如果廁所設在這個方位，長者或長期病患者上這方位的廁所，必須加倍小心；西南是「五黃位」，任何人士上這方位的廁所，都要注意安全，慎防發生意外。



方向宇