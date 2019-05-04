速學包雲吞　手殘都搞掂

2019年05月04日 14:30
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    肚餓時來一碗雲吞麵，方便又飽肚。（互聯網）

    吃雲吞經常話要足料，最怕蝦肉唔新鮮又或餡料太少，IG @recipe_tin就教大家在家學包簡易版雲吞。首先將免治豬肉、蝦肉加調味料拌勻，唔想麻煩的話，可選購現成的雲吞皮，將餡料放在麵皮中間，然後在麵皮其中兩邊沾點水，對摺成三角形後，再包成雲吞狀，步驟簡單，保證手殘都識包。得閒整定一大批放在冰箱，肚餓時只要煲個雞湯，放入去烚熟，加幾條菜便是一餐美味膳食，唔夠飽又可以加個麵，組合自由多變，以後在家都唔驚餓親。
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    雲吞餡材料：
    免治豬肉　200克
    蝦肉碎　200克
    薑蓉　1湯匙
    葱碎　5湯匙
    豉油　1湯匙
    紹興酒　2湯匙
    鹽　半茶匙
    麻油　2湯匙

    湯底材料：
    雞湯　3杯
    蒜蓉　2瓣
    薑片　1塊
    豉油　1.5湯匙
    酒　1.5湯匙
    麻油　1/4茶匙
    糖　2茶匙

    其他材料：
    葱碎　1/4棵
    蔬菜　適量
    麵　適量
    雲吞皮　50至60塊

    做法：
    1.雲吞餡材料全部拌勻至有黏性。
    2.在雲吞皮上放少許餡料，其中2邊沾少許水對摺，按實兩角包好成雲吞，按需要分量烚熟。
    3.湯底材料煲熱，煮熟麵條，加入烚好的雲吞，再放入蔬菜和葱碎便可享用。