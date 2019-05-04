速學包雲吞 手殘都搞掂
2019年05月04日 14:30
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肚餓時來一碗雲吞麵，方便又飽肚。（互聯網）
吃雲吞經常話要足料，最怕蝦肉唔新鮮又或餡料太少，IG @recipe_tin就教大家在家學包簡易版雲吞。首先將免治豬肉、蝦肉加調味料拌勻，唔想麻煩的話，可選購現成的雲吞皮，將餡料放在麵皮中間，然後在麵皮其中兩邊沾點水，對摺成三角形後，再包成雲吞狀，步驟簡單，保證手殘都識包。得閒整定一大批放在冰箱，肚餓時只要煲個雞湯，放入去烚熟，加幾條菜便是一餐美味膳食，唔夠飽又可以加個麵，組合自由多變，以後在家都唔驚餓親。
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雲吞餡材料：
免治豬肉 200克
蝦肉碎 200克
薑蓉 1湯匙
葱碎 5湯匙
豉油 1湯匙
紹興酒 2湯匙
鹽 半茶匙
麻油 2湯匙
湯底材料：
雞湯 3杯
蒜蓉 2瓣
薑片 1塊
豉油 1.5湯匙
酒 1.5湯匙
麻油 1/4茶匙
糖 2茶匙
其他材料：
葱碎 1/4棵
蔬菜 適量
麵 適量
雲吞皮 50至60塊
做法：
1.雲吞餡材料全部拌勻至有黏性。
2.在雲吞皮上放少許餡料，其中2邊沾少許水對摺，按實兩角包好成雲吞，按需要分量烚熟。
3.湯底材料煲熱，煮熟麵條，加入烚好的雲吞，再放入蔬菜和葱碎便可享用。