速學包雲吞　手殘都搞掂

吃雲吞經常話要足料，最怕蝦肉唔新鮮又或餡料太少，IG @recipe_tin就教大家在家學包簡易版雲吞。首先將免治豬肉、蝦肉加調味料拌勻，唔想麻煩的話，可選購現成的雲吞皮，將餡料放在麵皮中間，然後在麵皮其中兩邊沾點水，對摺成三角形後，再包成雲吞狀，步驟簡單，保證手殘都識包。得閒整定一大批放在冰箱，肚餓時只要煲個雞湯，放入去烚熟，加幾條菜便是一餐美味膳食，唔夠飽又可以加個麵，組合自由多變，以後在家都唔驚餓親。

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雲吞餡材料：

免治豬肉 200克

蝦肉碎 200克

薑蓉 1湯匙

葱碎 5湯匙

豉油 1湯匙

紹興酒 2湯匙

鹽 半茶匙

麻油 2湯匙



湯底材料：

雞湯 3杯

蒜蓉 2瓣

薑片 1塊

豉油 1.5湯匙

酒 1.5湯匙

麻油 1/4茶匙

糖 2茶匙



其他材料：

葱碎 1/4棵

蔬菜 適量

麵 適量

雲吞皮 50至60塊



做法：

1.雲吞餡材料全部拌勻至有黏性。

2.在雲吞皮上放少許餡料，其中2邊沾少許水對摺，按實兩角包好成雲吞，按需要分量烚熟。

3.湯底材料煲熱，煮熟麵條，加入烚好的雲吞，再放入蔬菜和葱碎便可享用。