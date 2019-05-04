果然有料到：蜜桃咁樣食最滋味

香港人鍾意食，水果當然唔會放過，要食到甜美多汁又靚又正的時令水果，首要識揀，「果然有料到」會簡單教授各種水果的揀手貼士、處理方法、烹調竅門等，遇有當季新品亦會搶先介紹，務求讓大家食得好。

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立夏就快到，夏天來臨各式水果紛紛大豐收，其中一種就是果肉香甜、果汁豐沛的水蜜桃。蜜桃種類繁多，單是外皮已有黃、白、紅、粉紅不同色彩，當中又以日本桃品質最高，價錢也最昂貴，而岡山的白鳳、清水白桃、夢白桃都是當地名物，不過想食就要等到6、7月了。



夏日熱辣辣，將桃雪到凍冰冰才放入口當然零舍解渴，但記得不要放在冰格，而且雪藏時間不要太久，否則會減低甜度和香氣。至於點食最滋味？既然日本桃品質特別高，不如學下日本人的食法，先沿着蜜桃的外圍打橫切開，再用雙手輕扭幾下，便會一分為二可以直接用匙羹舀來吃。想延長賞味期，不妨將桃肉切片，以1份桃半份沙糖的分量用慢火煮成蜜桃果醬，酸酸甜甜非常醒胃。

