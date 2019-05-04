全視野操控　Nubia α曲芒錶機

2019年是柔性屏幕抬頭一年，內地廠商Nubia便以此製作出全球首隻全曲芒手錶Nubia α，其柔性OLED屏幕有4.01吋，並隨着錶身環繞手腕上，轉一轉手腕就能同時看到不同應用，比一般智能錶睇得更多。基於屏幕有960×192解像度，試用發覺輸出亮麗飽和，在陽光底下也保持清晰。最正是對應隔空操作，只要上下或左右揮手，選單便隨之切換，實測反應頗為靈敏，操作實用又新穎。



長戴手感又如何呢？由於新錶用上人體工學設計，有效防止刮手，錶帶為易拆式蝴蝶扣，手腕粗幼也能佩戴。小記試戴了大半天，發覺錶身比想像中輕，而且錶底的心率感測器幾近平坦，絕對沒有頂手感覺。錶身則以316L不銹鋼打造，並經過多層打磨拋光，錶面硬度達7H級數，令手錶防水防塵之餘，還成功通過10萬次折彎、1.2米跌落等測試，耐用度有保證。



Nubia α可連續監察心率，並預載多個運動模式，實時統計步數、里程、卡路里等健康數據。跑步時更可外接藍牙耳機聽歌，又可透過GPS記錄軌迹，功能拍得住專業運動錶。其他功能還包括深度睡眠監測及久座提醒，前者監測深層及淺層睡眠情況；後者則在用戶久坐1小時後作出提醒。錶面右邊是500萬像素鏡頭，支援82度廣角及F2.2大光圈，手指拖動即可改變預覽區域，方便不同角度取景。水貨現有齊黑、金2色，美中不足是不支援本地eSIM，所以打唔到電話。





規格表

制式：GSM、WCDMA、TD-LTE、FDD-LTE

處理器：Qualcomm Snapdragon Wear 2100

記憶體：1GB RAM、8GB ROM

屏幕：4.01吋OLED（960×192解像度）

鏡頭：（前置）500萬像素

電池容量：500mAh

錶盤體積：51.33×47.1×13.8mm

全機體積：219×34.46×5.2mm