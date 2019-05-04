花盡心思　親手為媽媽帶來驚喜

母親節快到，有否想過親手炮製一份有心思的禮物送給母親大人？最近坊間有多個機構不約而同以花為主題的相關工作坊。



【跟阿原學做手作皂】

嘆冷氣雖然舒服，卻會令室內變得乾燥，要簡單提高濕度，一個放濕器在此時就大派用場。誠品太古店5月10日推出「ibility永生花香薰放濕器工作坊」，教參加者利用不同花材進行裝飾，讓平平無奇的香薰放濕器變成雅致的家居擺設。

近年流行用手工皂，台灣手工皂品牌阿原不但是當地著名本土品牌，更備受港人追捧，諴品銅鑼灣店於指定日期（5月10日至12日）推出「阿原YUAN小團圓手作皂工作坊」，正正邀來台灣的阿原教大家捏製手作皂。手作坊完成後，可獲自製阿原小團圓手作皂及護手霜。工作坊名額有限，先報先得。



【皮革變成康乃馨】

提起母親節，應離不開康乃馨的影子，但有否想過皮革跟康乃馨，又怎會扯上關係？說的是工作室「Morimokei Design Workshop 綠葉森泉創作室」舉辦的「母親節皮革康乃馨工作坊」，導師會教大家利用皮革，創作成康乃馨，製作時間約2至3小時。學員可跟導師商議上課時間，夠晒彈性，能夠親手為媽媽做件貼心禮物，媽媽一定非常驚喜吧！