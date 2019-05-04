【決性11點】中女絲襪谷：愈食愈有米

「我一早都話呢段係畸戀啦」阿田

「你講爺孫戀玩完？」肥比

「yes」阿田



「佢哋日日新鮮，安心都無人提Lu~」艾美美

「結完婚無耐就話離婚，唔係為錢，唔通真愛咩？」阿田

「你哋唔信有真愛咩，佢哋發聲明話唔涉及金錢喎」肥比



「差40年喎，撞鬼~~戀爺癖咩？」Joe君

「真愛？點解唔拿拿臨生番個仔先呢」阿田

「生仔？要打車輪都有難度喎，好難搞囉~」艾美美

「難搞？咪當畀鬼壓囉~」Joe君

「我驚鬼架~」艾美美



「有料爆話佢搵到個後生少少但身家多多嘅富豪喎」阿田

「嘩，咁快又搵到好碼頭？」Joe君

「呢啲叫做本事，搵親都係有錢佬，廿幾歲女就可以退休啦~」阿田

「好難講架，之前嗰個都唔知有無身家分。」艾美美

「超~新嗰件仲有錢，百億身家喎，分唔到舊嗰個咪分新呢個囉」Joe君

「首先係要新嗰件肯娶佢，唔係就分條毛~」艾美美



「唉~好羨慕呀」肥比

「使乜羨慕，你拿拿臨飛咗條仔，跟住埋有錢佬身」阿田

「有得諗喎」肥比

「無嘢呀你？唔使陪阿伯都要陪叔叔喎」艾美美

「要脫貧，唔使付出咩？」阿田



「喂~如果有個富豪成6張嘢，好似八両金咁様，畀一千萬你陪3個月你得唔得？」艾美美

「傾下計摸手仔都ok嘅~3個月好快捱過啫」阿田

「傾下計？有病呀你」艾美美

「咩啫，我有底線架」阿田



「摸手仔會畀一千萬？你隻手鑲金咩？」Joe君

「你咪理，百貨遇百客，一千萬我嫌少呀~」阿田



「肥比你制唔制？」艾美美

「我諗...我都接受唔到」肥比

「畀多一千萬~~」Joe君

「我情願要真愛。」肥比

「真愛食得飽咩？」Joe君

「咪係，愛情與麵包，梗係要麵包先」阿田

「係呀，食飽先有力去搵真愛」Joe君

「又係喎」肥比

「你因住啲麵包過晒期，發霉食壞你呀！」艾美美

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