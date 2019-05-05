香港估估吓：陶大宇第一套擔正嘅劇係……

《詭探前傳》剛剛播出，除了秋官之外，陶大宇亦十分搶鏡。講到陶大宇，大家當然記得《刑偵》、《一號皇庭》及《縱橫四海》等等，不過大家記唔記得陶大宇第一套擔任男主角嘅劇集係邊一齣呢？



答案係改編自古龍嘅《碧血洗銀槍》，時為1984年，當時陶大宇才剛剛出道，何以咁快便成為男一呢？



假如大家不善忘的話，都記得八十年代開始，星期一至五的黃金時間，幾乎都是中篇劇的天下，集數由20至30集不等，唯獨是1984年，突然有兩星期播出兩套只有5集的武俠劇，分別是苗橋偉主演的《英雄無淚》（又名《青鋒劍影》），以及陶大宇主演的《碧血洗銀槍》，前者還好一點，畢竟苗橋偉那時已是一線小生，但後者，相信不少觀眾都一頭霧水，何以找來一個不見經傳的新人來演出？或許今天大家（包括筆者）都不記得，當年主演這套劇的就是後來的「師奶殺手」陶大宇。



早前陶大宇接受電視台訪問，才讓人恍然大悟，原來當年TVB小生黃日華入院，以致打算由他主演的劇集要押後，於是TVB便急急趕製兩套劇集作「攝期」，於是解釋了何以突然安排兩齣5集的劇集，以及為何找來新人陶大宇來主演。



這樣急就章，反應自然一般，於是陶大宇又由男主角降回配角，甚至成為大反派，要遲至1995年的《刑偵》，他才成為「師奶殺手」，與第一套擔正的劇集，相差超過十年！

