【心理測驗】走入內心　探究你是甚麼鬼？

雖然未到農曆七月，但鄭少秋已經提示和大家說鬼說怪！

最近熱播電視劇《詭探前傳》中，秋官飾演一位深諳茅山術的哲學教授彭百川，捉鬼除魔。現實世界中，究竟有否鬼怪的存在，無人知曉，但有一點可以肯定，每個人內心總有不為別人察覺的陰暗面，恍如有隻魔鬼躲在內心深處，靜待某些情況下，煽惑我們做壞事。

想知道你內心隱藏着哪隻魔鬼？一於玩玩以下心理測驗。





【Start】

偷得浮生半日閑，你走進咖啡店，準備消磨一個下午，你會選擇哪個位置的座位？

A.窗邊

B.門口

C.中間

D.最後

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【結果分析】

A.你是粗心鬼

你總是一副隨遇而安的人生態度，老是慢條斯理的面對大大小小的挑戰，也不慌不忙的處理問題，有時甚至予人一份穩重的感覺。其實你之所以如此優閒，關鍵在於你內心隱藏着一隻粗心鬼，而且你為人健忘，不管是重要與否的事情都容易忘記，因此不記仇也是你的一大優點，所以每每危急關頭時，就會有人幫你收拾殘局。



B.你是膽小鬼

外表看來你堅強過人，在一般正常情況下，尤其是面對熟悉的朋友，你總表現得剛強果斷，一副「天不怕地不怕」的姿態。其實你的內心卻是另一回事，是個不折不扣的膽小鬼。遇上困難時，你裝作冷靜，但心裏卻怕得要命：「天呀！好想搵窿捐！點解仲無人打救我呀！」



C.你是自私鬼

喜歡交朋結友的你，也喜歡擔當活動搞手，在大家眼中，你具備很不錯的社交手腕，但其實你悉心安排活動，只是希望從中得到好處，如藉此擴大個人的人脈網絡，又或者贏來眾人的讚賞，令你感到飄飄然，自我感覺非常良好。你會巧妙地掩飾自己沾沾自喜的情緒，不易被人發覺。



D.你是猜忌鬼

你偽裝渾身陽光氣息，總是很熱心的幫助朋友，任何事情做到最好，且一副不拘小節的態度。其實你就是疑心重重，整日胡亂猜疑的猜忌鬼。敏感多疑的靈魂，很留意別人的一舉一動，那怕對方是相識多年的朋友，你也擔心對方可能會對自己不利，而表面的「陽光外衣」，目的是希望對方放下戒心，讓你進一步探視「軍情」。

