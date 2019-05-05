老友狗狗：滿足狗兒生理需要　達至體內平衡

體內平衡 (Homeostasis) 並不是甚麼新鮮概念，簡單來說，就是生物會因應外在環境變化而自行調節，努力維持體內系統穩定，確保身體能正常運作。但為甚麼養狗也要懂這些生理學呢？因為這不僅關乎健康狀況 ，也與狗狗的情緒，甚至是攻擊或許多異常行為息息相關！



【何謂體內平衡】

這機制又稱為恒定狀態，是與生俱來的能力。生物為了抵抗外間各式各樣的轉變，器官與器官之間需要不斷互相監管與調整，透過增加/降低、吸收/排出、緊縮/鬆弛、擴張/收縮等不同動作，把體內的水分、體溫、血糖、礦物質、體內千多種化學物質、賀爾蒙、腦內神經傳導物質等長期維持在一個最佳水平。例如，人體要維持體溫在36.5–37 °C 之間；當溫度過高時，大腦便要指揮血管擴張或流汗以助散熱；而溫度過低則要收縮血管、顫抖肌肉、拉直毛髮，以保存體溫。

要是生活條件常常不佳，身體器官便要不斷抗戰企圖撥亂反正，終究會提早耗損，造成衰老或病變。而血糖水平，以及賀爾蒙與神經傳導物質如︰腎上腺素、皮質醇、血清素、催產素、多巴胺等，正是主導情緒的重要物質，如果體內水平持續失衡，狗狗情緒便會起伏不定，容易激動、嬲怒，更常出現偏差行為，如攻擊、不斷追咬尾巴、過度舔毛、假想飛蠅等行為。



【滿足天生習性】

問題是，狗狗雖然已馴養成家犬多年，但人類的生活環境與模式始終不同於牠們的自然習性，可說是輸在起跑線上。幸而一些核心行為，例如︰進食、溫度調節、皮膚照護、睡眠、處理壓力、肌肉活動等，原來是身體能否成功修復平衡的關鍵。篇幅有限，無法逐個行為詳述，但家長不妨循以下要點，盡量在生活中微調配合︰



1.睡眠是身體修復的最佳時間。狗狗的睡眠空間是否寧靜、舒適與安全？

2.作息空間是否足夠牠放鬆平躺？牠是否有自由揀選牠認為舒適的地點、溫度或材質等？

3.狗狗天生是群居動物。日間牠有得到足夠的陪伴嗎 (家人、日託員或狗友)？睡覺時是否與家人同房，每天感受多額外6-8小時的陪伴？定期有狗朋友一起玩耍嗎？

4.狗狗本來是需要四處撿食的食腐動物。現在每餐定時供應固然好，但在食物種類上可否提供更多變化？有沒有咀嚼的機會？

5.嗅聞是狗狗認識世界、穩定情緒的重要渠道。日常散步時，我們有沒有讓狗狗悠閒地停下來仔細嗅聞？

6.每天有沒有散步，活動肌肉骨骼？

7.我們會否只顧追求外觀漂亮，而勉強狗狗接受一些不必要或過多的美容？

8.生活環境會否充滿壓力，例如持續接觸到牠恐懼的東西，或被打罵嚇的痛楚與壓力？



生理需要得到滿足，奇妙的身體便能更有效的自行修復。若身體與心靈維持在健康平穩的狀態，同時也是為教養提供了絕佳的起步點。所以我們常說，現代犬隻訓練已不再局限指令操練或單一行為糾正，正向教養是一種生活模式、是一種態度，日常細節往往更為重要。





莫家瑩

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理

