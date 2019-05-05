【醫樂事】對乳房硬塊勿掉以輕心！

門診來了一位30來歲的女士，數月前她洗澡時摸到乳房有一個2厘米的硬塊，她上網看資料，認為自己該是患了纖維瘤應該問題不大，加上平日工作繁重，她並沒有理會， 怎料硬塊慢慢變大， 在診症室檢查時發現現在已有4厘米大了， 臨床超聲波一照，發現腫瘤看上去形狀不規則，而加上在彩色多普勒（Color Doppler）下發現血管分布增加了。她立即進行粗針抽取組織檢驗，證實是乳腺癌。



她得知報告後，登時覺得晴天霹靂，她認為自己年輕，身體一向健康，沒有吸煙習慣，家族更沒有乳癌病史，為甚麼會患上乳癌呢？其實她的想法是正確但又不完全正確。



【診斷三部曲令你安心】

一般來說，大部分年輕婦女的乳房硬塊多屬良性， 例如是纖維瘤和水囊。並不一定要動手術。只要定期跟進便可。可惜她忘記了做最重要的事，就是診斷三部曲（Triple assessment）。 診斷三部曲分別是醫生詳細檢查，乳房影像（乳房造影或超聲波），和抽組織檢驗。是確診乳病必不可缺少的，醫學研究顯示診斷三部曲的準確度能高達99%。



根據香港乳癌基金會本地乳癌統計指出，乳癌是香港女性癌症之冠，每15名婦女中有一人有機會在一生中患上乳癌。只要及早診斷和治療，才可增加治愈及減低復發機會。所以當發現有任何乳房硬塊也千萬不要掉以輕心，一定要找有經驗醫生作出診斷三部曲，不可存有僥倖之心。



鄭紫翎外科醫生