德國薩克森自由邦　易守難攻的堡壘

薩克森瑞士山區內可找到著名的國王岩堡壘（Festung Konigstein），它早於13世紀已有記載，是歐洲規模最大的山頂要塞之一，同時亦曾用作監獄，由於保養極之良好，現在與Bastei區一樣，成為遊客必到景點。(收費：€10，約HK$91）



堡壘高於易北河240米，面積達9.5公頃，建有超過50座建築，內有自己的村莊和軍隊，配合長達1,800米及42米高的筆直城壁，在沒有飛機的平面戰爭年代，只靠士兵陸路攻打極難攻佔，當中最經典一次，是於1756年爆發七年戰爭，堡壘被北方普魯士軍隊所包圍，最後對方無功而還。堡壘主建築會展出其興建過程和歷代收藏外，今年2月還更新了水井屋，可以一睹深達152.5米的水井，以及全新1:10模型展示當時開採情況，你可即場以一滴水測試掉至152.5米深的水井計時表演，原來約14秒才可到達，是讓大家感受水井深度的不錯方法。至於想醫肚的，城堡上亦設有餐廳，可以品嘗地道的涼盤餚肉和薯仔糰子，均是推介之選，再加杯大啤酒，於炎炎夏日實在是一大享受！



國王岩堡壘

地址：01824 Konigstein

交通：從德累斯頓火車總站乘搭S1線至Koenigstein站落車，步行至山腳有觀光車前往堡壘

開放時間：9:00am~6:00pm

網址：festung-koenigstein.de