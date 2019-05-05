三方聯名Hu NMD Plaid

過往一直緊密合作的adidas Originals及Pharrell Williams，多年來打造過數之不盡的聯名單品，而從NMD演變而成的Hu NMD相信是當中最具代表性及最多波鞋迷追捧的設計，自2016年誕生至今推出過極多不同配色，除了有不作公開發售的Friends & Family限定配色突發現身之外，Pharrell Williams亦有試過邀請他喜愛的高級時裝品牌Chanel及其有份參與的樂團N.E.R.D.（No-one Ever Really Dies）推出三方聯名版本。



是次，呢位於音樂界及潮流界同樣呼風喚雨的鬼才就再一次以其親自主理的潮牌BBC （Billionaire Boys Club）之名，打造最新設計的三方聯名Hu NMD。鞋身採用優質編織面料及絨面皮革打造，並配上BBC經典Digi Plaid藍 x 黑色格紋圖案，分別於左右腳繡上「Mind」及「Heart」字樣，鞋底亦換上抓地力更佳的登山鞋外底設計，將Pharrell Williams大膽創意融入到這個經典鞋款中。