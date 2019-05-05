三界五行：改變用途　注意宜忌

家居廁所是近代風水的一個新課題，因為古時的廁所是設在家外院子。主人房的廁所（多稱之為洗手間，其實並非洗手，而是洗澡與大小解手的地方）又是現代風水的一個新課題。



主人房有洗手間，真的是開了「方便之門」，為主人提供很多方便，尤其是酷暑寒冬，省時省事，住主人房，大多數都是家庭支柱，時間就是金錢，省下的時間，無論用來休息，還是用來思考部署新計劃，都會帶來財富，這樣的房子即使貴一點也值。不過，由於這個洗手間是設在睡房，帶來方便之餘，也要留意帶來的潮濕，洗手間門口那張吸濕能力特強的地氈，必不可少。黃梅時節，相對濕度高，洗手間內或門外，宜用抽濕機保持乾爽。洗澡後，宜在洗手間內把身體的水分抹乾，以免把潮氣帶到床上，睡床的濕氣令人疲倦，愈睡愈想睡，會消磨鬥志。



任何洗手間的抽氣扇都宜用大功率，主人房洗手間的抽氣扇還要考慮寧靜。有些人為着某些原因，會考慮拆除主人房洗手間，正所謂「蘿蔔青菜，各有所愛」，此舉好不好，不予置評，但必須顧及現代風水，拆除後騰出的空間，不宜擺放睡床或者座椅，因為樓上這個位置是洗手間，這就犯了「被人在頭上拉屎」的忌諱，對名譽地位、事業、健康、金錢的運氣，都可能帶來負面影響。這個地方可以買現成大衣櫃或度身訂造入牆衣櫃 ，也可以變身為衣帽間、擺設梳妝枱。



方向宇