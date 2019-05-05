順Phone快遞：Asus Zenfone 6 又玩升降鏡？

台廠Asus手機年度作Zenfone 6將在5月16日於西班牙華倫西亞發布，而近日官方就於Twitter上載圖片。圖中勾畫出Zenfone 6的正面外觀，除了擁有超窄屏幕邊框，更未有採用打窿、瀏海屏幕。而Twitter帖上亦寫上「Embrace the extraordinary revolution」、「Defy Ordinary」等字眼，意味新機大有可能換上突破性設計，唔少媒體都估計Zenfone 6會使用升降前鏡頭或滑蓋式設計。綜合多方傳聞，新機估計備有雙鏡頭、6GB RAM、Qualcomm Snapdragon 855處理器以及支援18W快充，究竟傳聞孰真孰假，就等月中揭曉喇！





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