大澳名物　勁鹹香蝦醬

醬，在廚房這個舞台上扮演着非常重要的角色，無論是華人抑或西方國家的煮人們，會選用各式醬汁為食物增色添味。「點醬錄」將會帶大家從文字當中，嘗盡各式甜酸苦辣。

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介紹蝦醬之前，先講解一下蝦膏與蝦醬的分別，免得大家混淆。



蝦膏與蝦醬其實兩種不盡相同的醬料，要分清兩者，首先要記着以下這個重點：蝦膏是原料，而蝦醬則是蝦膏的製成品，兩者同樣散發着濃烈的海水鹹香與蝦腥味。



接下來就解說蝦膏的製法，要做出上佳的蝦膏，關鍵在於所用的蝦。本地蝦膏通常會以銀蝦製作，連殼用鹽醃漬至少1個月，經過發酵曬乾，水分蒸發後便成為紫紅色的蝦膏。要留意的是蝦膏味道難聞且不宜直接食用，必須連同其他食物炒熟才可進食，炒菜與炒飯是最常見的煮法。



至於蝦醬，做法是將蝦膏煨煮並與葱蒜等調味料拌勻；蝦醬色澤較深亦可以直接食用。除了港式蝦醬之外，泰式蝦醬也很受港人歡迎，做法亦大同小異，不過會以泰國蝦乾代替銀蝦，泰式沙律、咖喱及冬蔭功等菜式都會用到蝦醬調味。



蝦醬有着獨一無二的鹹香鮮味，有人甘之如飴，但亦有很多人受不了那股腥味。想減淡腥味一樣有辦法，將原盒蝦醬落鑊，毋須加油，只需加少許水拌勻，放涼後再放回保鮮盒內儲存即可。