Baselworld 2019：ORIS大錶冠　飛行80年

於1938年，ORIS為飛行員設計一款專用腕錶，此腕錶擁有超大尺寸的錶冠設計，方便戴着手套的飛行員可輕易調校時間及不同功能，這就是品牌傳奇Big Crown腕錶的誕生。Big Crown系列一直對ORIS擁有重要意義，它不僅是品牌最受歡迎腕錶之一，在70、80年代瑞士製錶業經歷石英危機時，品牌就是靠Big Crown指針式日期錶作品牌支柱，走過這段困難日子，其後更是帶領品牌機械腕錶回歸的重要作品之一。今年品牌為慶祝Big Crown面世80周年，特別推出Big Crown Pointer Date 80th Anniversary紀念版腕錶。腕錶以現時甚受歡迎的青銅作材質，40mm直徑錶殼飾以錢幣式外圈令腕錶更添復古氣息。深藍色錶盤設計不僅跟青銅錶殼互相呼應，更象徵着品牌豐富的機械裝錶歷史，以及家鄉瑞士瓦爾登堡山谷的天然位置。腕錶搭載Oris 754自動上鏈機芯。



潛水錶是品牌另一受歡迎設計，今年新作中有多款潛水錶款，為專業潛水員特別設計的ProDiver潛水錶推出Diver Control Limited Edition限量版款式。腕錶是品牌跟瑞士專業潛水員Roman Frischknecht合作研發，採用以特大52mm直徑設計，二級鈦金屬錶殼經黑色DLC塗習處理令腕錶加倍防刮。採用品牌專利RSS上鎖系統，防止潛水計時錶圈於潛水時轉動。腕錶防水深度1,000m，限量500枚。



AQUIS潛水錶系列推出3款以保育海洋及水源為題的特別版錶款，Date Relief潛水錶是支持關注全球淡水污染問題的錶款，錶圈以鎢金屬製成飾以凸字刻度，配襯醒目搶眼的紅色橡膠錶帶。另一款Clean Ocean限量版腕錶支持關注海洋塑膠污染組織The Ocean Project設計，錶底飾以由海洋回收膠樽製成的裝飾，每款都是獨一無二。AQUIS Great Barrier Relief錶款每年已推出第3代，海藍色錶盤設計，中央圓環形內圈顯示日期。甚受歡迎的復古型潛水錶Divers Sixty-Five推出全新深綠色錶盤款式，令人聯想起深海的藍綠海水。精鋼錶殼配以青銅製的雙向潛水計時錶圈，配襯復古味的皮革錶帶或精鋼鏈帶。